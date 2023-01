El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha arremetido contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por, a su juicio, «militarizar» la Universidad Complutense de Madrid para «frenar» las protestas que se han producido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por haber sido nombrada Alumna Ilustre de la universidad.

Errejón ha acusado a los agentes de Policía que han estado presentes en la Universidad Complutense para evitar altercados de «decidir qué estudiantes» pasaban al acto de Ayuso y qué estudiantes no. «Se ha tenido que militarizar la universidad con controles que deciden qué estudiantes pasan y qué estudiantes no, y eso es peligrosísimo. Todo para el paripé de Ayuso», ha señalado este martes en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.

«La Policía no tiene potestad de decidir qué estudiantes entran en las facultades o cuáles no. Y dejar pasar a los que van a aplaudir y no dejar pasar a los que van a protestar. Eso es un precedente peligrosísimo que no puede pasar y por eso lo hemos preguntado al Ministerio del Interior», ha apostillado el líder de Más País.

Además, Errejón considera que las protestas contra Ayuso se han producido por su «maltratado a la universidad pública». «A mí me sorprende que la señora Ayuso no se esperara las protestas de los estudiantes y los profesores de la universidad. Si uno se dedica a tratar mal a la universidad pública, a recortar la universidad pública y a fomentar chiringuitos de universidades privadas, es lógico, entonces, que no pueda esperar aplausos en la universidad pública», ha asegurado el diputado.

200 agentes

Un total de 200 efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Policía Nacional, conocidos familiarmente como Antidisturbios, han permitido garantizar la seguridad en la Universidad Complutense durante el acto en el que Isabel Díaz Ayuso ha sido distinguida con el nombramiento de alumna ilustre por la Facultad de Ciencias de la Información junto a otros profesionales que en su día estudiaron en el centro.

Las protestas se han producido fuera del centro y han sido perfectamente controladas por el despliegue policial excepcional, que ha permitido a Ayuso salir indemne del escrache convocado por la ultraizquierda en la Universidad Complutense. En la manifestación se han escuchado gritos contra Ayuso como «¡Fascista, estás en nuestra lista!», «¡Ayuso non grata!», «¡Ayuso cucaracha la uni no es de fachas!» o «¡Que viva la lucha de las sanitarias!». Los radicales también han arremetido contra los agentes con gritos como «¡Menos policía y más sanitarias!» o «¡Un bote, dos botes, policía el que no bote!».