El delegado de Sánchez en Madrid se va a Galicia a una cena del PSOE en pleno caos en la A-1 por la nieve

Francisco Martín, el delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en la Comunidad de Madrid, se fue anoche a una cena del PSOE a La Coruña mientras en la región capitalina la A-1 a la altura de Somosierra estaba intransitable por la nieve causada por la borrasca Juan.

En medio del temporal, que afectó en la tarde de este viernes a 63 carreteras españolas, seis de ellas la red viaria principal y 57 vías secundarias, según informó la Dirección General de Tráfico (DGT), Martín, responsable de las competencias en materia de seguridad en la Comunidad de Madrid, se encontraba a cientos de kilómetros de la región, concretamente en La Coruña, en una cena de partido.

Ante la situación de caos provocada por la borrasca Juan, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso un mensaje en sus redes sociales pidiendo precaución. «Ante el temporal de nieve, heladas y viento que afecta a varias provincias de nuestra geografía, tengamos mucha precaución y sigamos las recomendaciones de la DGT. Los servicios de emergencia, Protección Civil, la UME y la Guardia Civil están trabajando para garantizar la seguridad de todos», escribía.

Unas palabras que el delegado del Gobierno en Madrid se limitó a compartir en sus redes sociales sin ni siquiera escribir un mensaje propio para informar y advertir de la situación en las carreteras madrileñas.

Ante el temporal de nieve, heladas y viento que afecta a varias provincias de nuestra geografía, tengamos mucha precaución y sigamos las recomendaciones de la @DGTes. Los servicios de emergencia, @proteccioncivil, @UMEgob y @guardiacivil están trabajando para garantizar la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 19, 2024

Francisco Martín cenó anoche en La Coruña con sus compañeros del PSOE en Madrid, liderados por Juan Lobato, que se trasladaron a la ciudad gallega para participar este fin de semana en la convención socialista que este domingo clausurará Sánchez.

La cuenta oficial en redes sociales de los socialistas madrileños compartió un vídeo con fotografías del encuentro y con las siguientes palabras: «Cena en familia y momento distendido entre la amplia delegación del PSOE Madrid en la Convención del PSOE en A Coruña. Arrancamos ponencias hoy con Economía para las personas y Reforzando Estado del Bienestar».

Cena en familia y momento distendido entre la amplia delegación de PSOE Madrid en Convención del @PSOE en A Coruña. Arrancamos ponencias hoy con #Economia para las personas y Reforzando #Estado del Bienestar.#Avanzamos#ImpulsoDePaís🌹 pic.twitter.com/A9MXZAIoeo — PSOE Madrid (@psoe_m) January 20, 2024

Con esta cena de partido, Francisco Martín ha puesto fin a una semana ajetreada en la que ha protagonizado varios encontronazos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha rechazado reunirse con él hasta que no cesen los «insultos y descalificaciones» constantes de miembros del Gobierno de Sánchez a su persona. «No me han puesto aquí para que seamos amiguetes», le espetó Díaz Ayuso en un desayuno informativo celebrado el pasado martes.

Además, los desencuentros se acentuaron a lo largo de la semana por la situación de los inmigrantes ilegales que el Ejecutivo central ha trasladado al municipio madrileño de Alcalá de Henares. Ambos dirigentes se acusaron mutuamente de «mentir» después de que Ayuso informara de que se están investigando dos denuncias por agresión sexual en el municipio.

Martín aseguró que esas denuncias no tenían relación alguna con las personas trasladas desde Canarias al cuartel militar Primo de Rivera de Alcalá de Henares, rehabilitado como Centro de Acogida de Emergencia y Derivación para inmigrantes (CAED), mientras que la presidenta madrileña esgrimió que no se puede descartar ninguna hipótesis y que tendrá que ser un juez el que determine quienes han sido los autores de los hechos.

«Hay dos denuncias que se están investigando por parte de la Policía y el juzgado y sí, el delegado del Gobierno mintió ayer. Si los agresores son vecinos de Alcalá o si son de fuera, eso lo tiene que determinar un juez, desde luego, pero los testimonios de las mujeres de agredidas -que parece que ahora no importan, el ‘hermana yo sí te creo’ aquí no consta-, hay que investigarlos, sin más, no me corresponde a mí», lanzaba Ayuso este jueves.

Por su parte, Francisco Martín tildó las palabras de Ayuso, en las que vinculaba a los inmigrantes con los casos de agresión sexual, de «extrema gravedad» al «mezclar migración con inseguridad». Añadió que lo que dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid «no tiene nada que ver con la realidad, ni con la objetiva, ni con la subjetiva; son dañinos, generan alarma y van en contra de la convivencia». «No están acreditados por los datos», sentenció Francisco Martín.