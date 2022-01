El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha sido nombrado asesor del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, gobernado en coalición por el PSOE y el partido naranja, a tiempo completo, a pesar de que también trabaja en una consultora privada.

En concreto, Zafra ha sido nombrado personal eventual con categoría de Coordinador de Gobierno con dedicación a tiempo completo desde el pasado 3 de enero, fecha de publicación del decreto de nombramiento por parte del Consistorio de San Sebastián de los Reyes al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El que fuera mano derecha del ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, percibe por ese trabajo de asesoramiento un salario público de 46.031,55 euros al año. Aunque se trata de un puesto a tiempo completo, Zafra también es «senior advisor» en la consultora 7 Picos, en la que también trabaja el ex consejero de Economía de la Comunidad de Madrid Manuel Giménez, así como parte de su entorno en la consejería.

Así, completan los cinco rostros visibles de 7 Picos, tal y como consta en su página web, el ex viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Roberto Núñez, la ex jefa del Gabinete de Giménez al frente de la Consejería de Economía, Marta da Silva, y el ex director General de Madrid Activa, empresa adscrita a la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, José González.

Según su carta de presentación, esta consultora acompaña a sus clientes «en las decisiones más relevantes y perentorias de su empresa, con análisis riguroso, eficiente y útil de algunos de los grandes desafíos que cualquier empresa tendrá que acometer, como el aprovechamiento de los fondos europeos o las nuevas oportunidades de financiación y refinanciación pública y privada».

Pero Zafra y compañía no son los únicos ex dirigentes de Ciudadanos que, tras la debacle del partido en las elecciones del pasado 4 de mayo en Madrid, en la que no obtuvieron representación parlamentaria, han optado por montar una consultoría.

La misma estrategia han seguido el ex consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid Alberto Reyero quien, acompañado por los ex diputados de Ciudadanos en la Asamblea Esther Ruiz y Tomás Marcos, ha creado la consultora de Asuntos Públicos especializada en el sector de acción social Empatía.

Fuentes municipales de San Sebastián de los Reyes sospechan que Zafra pueda utilizar su nuevo puesto de asesor en el Consistorio para beneficiar a su consultora, una práctica que, apuntan, podría extenderse a otros Ayuntamientos en los que gobierna en coalición Ciudadanos con otras consultoras formadas por los ex dirigentes naranjas en la Comunidad de Madrid.