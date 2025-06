Concierto de Gloria Trevi en Madrid: cuándo es, horario, dónde es y precio de las entradas

La celebración del Orgullo Gay en Madrid o MADO 2025, contará con actuaciones y conciertos especiales durante la última semana de junio y primera de julio y sin duda, uno de los más esperados va a ser el concierto de Gloria Trevi el próximo 3 de julio. Con su mezcla de fuerza escénica, canciones con fuertes mensajes y una trayectoria marcada por la superación, esta cita no sólo es un concierto, sino toda una experiencia colectiva.

Trevi no necesita presentación entre quienes han coreado a todo pulmón himnos como Todos me miran, Psicofonía o Cinco minutos. Su capacidad para conectar con el público, especialmente con el colectivo LGTBIQ+, la ha convertido en una figura de culto, símbolo de lucha y autenticidad. Cada uno de sus shows se convierte así en una fiesta, pero también en un evento de reivindicación por los derechos y libertades de todos. Por eso, si estás en Madrid o tienes la oportunidad de acercarte, reserva la fecha porque no habrá otra igual en toda España. A continuación, te contamos todos los detalles prácticos para que no te pierdas este espectáculo único: cuándo es, dónde se celebra, cuánto cuestan las entradas y cómo llegar. Te lo contamos todo, paso a paso.

Cuándo viene Gloria Trevi a Madrid: fechas del concierto

Gloria Trevi actuará en Madrid el jueves 3 de julio de 2025, una única fecha dentro de su paso por Europa y la única parada en territorio español. El concierto comenzará a las 21:00 horas, aunque las puertas del recinto se abrirán a las 19:30, permitiendo a los asistentes ir accediendo con tranquilidad y disfrutando del ambiente previo.

Este concierto se enmarca dentro de los actos oficiales de MADO 2025, el gran evento que convierte a Madrid cada verano en capital internacional de la diversidad, la música y los derechos LGTBIQ+. El espectáculo de Trevi será, sin duda, uno de los platos fuertes del programa y promete una noche cargada de ritmo, energía y emoción.

Entradas para el concierto de Gloria Trevi: precio y dónde comprar

Las entradas para el concierto de Gloria Trevi en Madrid ya están disponibles a través de las plataformas oficiales. El precio puede variar en función de la zona del recinto elegida, pero parten a partir de los 35 euros hasta los 65 euros. Están a la venta a través de la web oficial del recinto Movistar Arena y de ticketeras autorizadas como TicketMaster o Baila.fm.

Es muy importante no adquirir entradas en sitios no oficiales, ya que esto puede suponer un riesgo de fraude o que la entrada no sea válida el día del evento. Además, si vas a compartir tu entrada en redes sociales, recuerda no mostrar el código de barras o QR para evitar que alguien más la utilice antes que tú.

Aunque todavía no se ha confirmado si se agotarán rápidamente, todo apunta a que será así, por lo que conviene no dejar la compra para el último momento. Gloria Trevi tiene un gran número de seguidores en España y esta será su única actuación en el país en 2025, lo que añade aún más expectación.

Dónde es el concierto de Gloria Trevi

El esperado concierto tendrá lugar en el Movistar Arena de Madrid, uno de los espacios más emblemáticos y modernos para grandes eventos musicales en la capital. Situado en plena Avenida de Felipe II, este recinto cuenta con una excelente ubicación y capacidad para acoger a miles de personas, garantizando además una buena acústica y visibilidad desde prácticamente cualquier punto del recinto.

El Movistar Arena ha albergado conciertos de grandes artistas internacionales y es una elección perfecta para el show de una artista como Gloria Trevi, cuya puesta en escena combina coreografías espectaculares, una producción visual muy cuidada y una cercanía con el público que convierte cada actuación en una fiesta inolvidable.

Además, el recinto dispone de servicios adaptados para personas con movilidad reducida, zonas de restauración, baños accesibles y personal de atención al público para resolver cualquier duda o necesidad durante el evento.

Cómo llegar al Movistar Arena

El Movistar Arena se encuentra en la Avenida Felipe II, s/n, 28009 Madrid, una zona céntrica y muy bien comunicada de la ciudad. Si te mueves en transporte público, lo más cómodo es utilizar el Metro de Madrid: la estación más cercana es Goya, que conecta con las líneas 2 y 4, y te dejará a solo unos pasos del recinto.

También puedes llegar en autobús. Varias líneas de la EMT como la 21, 30, 38, 53, 56, 143 o 146 tienen paradas muy cercanas al Movistar Arena. Si prefieres acudir en taxi o VTC, la zona dispone de espacios habilitados para la llegada y recogida de pasajeros.

Si decides ir en coche particular, debes tener en cuenta que el tráfico puede ser intenso en esa zona, especialmente antes y después del concierto. Hay parkings cercanos, pero es recomendable llegar con antelación si no quieres encontrarte con todos los aparcamientos completos. Lo ideal, en todo caso, es optar por el transporte público, ya que te evitarás complicaciones y contribuirás a una movilidad más sostenible durante un evento tan multitudinario como este.