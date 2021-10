La ex alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid Manuela Carmena ha utilizado su programa en Radio Nacional de España (RNE), Máster en Justicia -que, según RTVE, tiene como objeto «entender cómo funcionan los tribunales»- para comparar a la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso con La Inquisición y con Fernando VII al abrirse a modificar un artículo de leyes LGTBI de la región en el que se invierte la carga de la prueba.

Ayuso ha reiterado en diversas ocasiones que no derogará esas leyes y que lo que hará será modificar artículos como el que obliga al acusado de realizar una conducta discriminatoria a demostrar su inocencia, en lugar de al revés, como ocurre en el Derecho Penal con la presunción de inocencia.

Carmena aprovecha este contexto para alabar la presunción de inocencia en el marco del Derecho Penal, pero rechazarla en procesos administrativos en los que defiende la presunción de culpabilidad.

«La presunción de inocencia ha sido una gran conquista en la concepción del proceso penal, nuestra Constitución lo reconoce y no podemos hablar en vano de ella», como, según Carmena, ha hecho Ayuso al referirse a la modificación del artículo 66 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid que proclama la «inversión de la carga de la prueba».

«El horror de los procesos de la Inquisición y las torturas nos estremece, todo valía para conseguir que confesaran los acusados delitos que no habían cometido. La presunción de inocencia y el proceso acusatorio son una gran conquista de la civilización y fueron las personas progresistas, sí los progresistas, los que abolieron el Santo Tribunal de la Inquisición, aunque después Fernando VII, que era un conservador, sí un conservador sin fisuras, la restableciera», señala Carmena en lo que define como una carta abierta a Díaz Ayuso.

Carmena comienza su perorata jurídica empleando un tono profundamente paternalista hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid de la que afirma, no sin cierta ironía, que no le «extraña» que desconozca que «la presunción de inocencia sólo es un principio aplicable al Derecho Penal». «Usted no es jurista y es normal que no lo sepa, desgraciadamente el Derecho no se divulga como debería, de ahí que, a mi juicio, tenga tanto sentido nuestro programa Máster en Justicia», agrega.

A continuación, Carmena explica que «la presunción de inocencia es un principio sólo aplicable al Derecho Penal que señala que nadie puede ser sancionado sin juicio previo aunque, en ocasiones, puede ser también utilizado de forma análoga en el derecho sancionador administrativo».

«Otra cosa muy diferente, estimada presidenta, y que nada tiene que ver con la presunción de inocencia son las reglas para la proposición y valoración de pruebas que se dan en todos los procedimientos judiciales que no son penales. Hay casos en los que tiene que probar el que alega y en otros no, y de ahí vino su error», agrega la ex alcaldesa madrileña.

En este punto, Carmena asegura que el artículo 66 de la citada ley se refiere exclusivamente a evitar y sancionar el trato discriminatorio que, por su propia naturaleza, «desplaza la carga de la prueba a quien ha podido realizar esa discriminación». En este sentido, pone como ejemplo el caso de un ingeniero marroquí en la ciudad de Barcelona que quiso alquilar un piso cuyo dueño «al ver su apellido marroquí» le dijo que ya estaba alquilado. Sin embargo, días más tarde, el ingeniero vio que el piso seguía disponible para alquilar y que, finalmente, el casero había decidido alquilárselo a un español.

Para Carmena «sin duda» sólo se puede esclarecer «la discriminación» si el propietario del piso en cuestión «alega el motivo por el que entre los dos inquilinos con las mismas condiciones objetivas decide alquilárselo al español».