La candidata de Podemos luce una camiseta dedicada al hermano de Ayuso cuyo caso archivó la Justicia

Alejandra Jacinto, candidata de Podemos-IU-Alianza Verde en la Comunidad de Madrid, ha lucido en el debate electoral de este martes una camiseta dedicada al hermano de Isabel Díaz Ayuso, cuyo supuesto caso archivó la Fiscalía Anticorrupción tanto a nivel nacional como a nivel europeo.

La candidata morada casi al final del debate celebrado en Telemadrid se ha desatado la chaqueta y ha aparecido el rostro de Tomás Díaz Ayuso impreso en una camiseta en la que también aparece una cita de Pablo Casado. En este punto, Jacinto ha propuesto al resto de candidatos de PP, Más Madrid, PSOE y Vox un pacto de regeneración democrática para acabar con la desafección política.

En el bloque del debate dedicado a Relaciones con otras administraciones, el lugar de Madrid en España y Europa, la cabeza de cartel de Podemos ha asegurado que en Madrid haya unos gobernantes «que no creen en lo público». «Es como poner al lobo a cuidar de las gallinas», ha remarcado.

Jacinto ha indicado que son necesarios unos políticos que no sean «hipócritas» y que sean «coherentes» y que «no hablen de paguitas mientras perciben el bono social térmico». «Lo que produce es desafección y desconfianza», ha enfatizado.

A su entender, la candidata del PP a la reelección se «aprovechó de la pandemia» para que su hermano se «llevara una mordida de casi 300.000 euros». «Desde Podemos queremos proponer un pacto de regeneración democrática para acabar con los privilegios, revisar las retribuciones salariales que se llevan los políticos y para acabar con cuestiones indecentes», ha solicitado.

Críticas

A lo largo del debate, los partidos de izquierdas de la Comunidad de Madrid (Más Madrid, PSOE y Podemos) se han lanzado contra Ayuso por sus políticas que, valoran, sólo beneficia a «los ultrarricos», mientras Vox le ha afeado gasto político innecesario y la dirigente madrileña ha situado a la autonomía como región líder.

Los candidatos del 28M en el debate autonómico.

Alejandra Jacinto ha cargado contra la política fiscal de Ayuso que ha provocado que los madrileños «no tengan plaza» en las escuelas infantiles y que no haya «pediatras en los centros de salud». En contraposición, Jacinto apuesta por recaudar más de los que más tienen para que el resto «pueda vivir mejor», además de recuperar el impuesto de Patrimonio y Sucesiones. También, ha esgrimido que la política fiscal de Ayuso «solamente favorece a los que más tienen» y que el PP «tiene un problema» porque confunde «la inversión con la especulación».

Por su parte, el candidato de PSOE, Juan Lobato, ha denunciado que el problema es que Madrid, que debería ser el motor económico de España, «se está gripando y no da de sí todo lo que podría dar». Además, ha hecho meción al «triángulo maldito»: «alto paro juvenil, jóvenes que quieren estudiar y no pueden porque no tienen plazas».

Aunque cree que Madrid es «una región pujante», Lobato sostiene que tiene un «potencial enorme». «Madrid tiene que posicionarse en el mundo», ha pedido Lobato, a la vez que ha incidido en la importancia de fomentar la ciencia y la industria.

Por su parte, la candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha comentado que en economía «hay que elegir entre el bienestar de los políticos o el bienestar de los madrileños». «Es posible bajar más impuestos reduciendo el gasto político ineficaz. No puede ser que en Madrid gastemos más de 100 millones en edificios públicos», ha expresado, para afear que «no se hayan reducido los diputados de la Asamblea», como recoge Europa Press. «Es posible bajar más impuestos reduciendo el gasto político», ha agregado.

Desde Más Madrid, Mónica García, ha lamentado que muchos madrileños viven por debajo de sus «posibilidades». «Aquí en esta región hay demasiada gente a la que le duele la vida, hay demasiada gente que tiene que vivir dopada con ansiolíticos, hay demasiada gente que no tiene expectativas de futuro y por eso necesitamos una economía que deje de ser depredadora, necesitamos una economía sana y un modelo productivo sano», ha señalado, al tiempo que ha rechazado tener «las recetas del siglo XIX» para el «siglo XXI».En su discurso, ha aludido directamente a la presidenta regional para preguntar si considera que el cambio climático «es una estafa». «No me doy por aludida, gracias», ha respondido la popular.