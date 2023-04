Ayuso retrata a Sánchez: «Tendrá caradura, ¿hacer patria es pactar con Bildu?»

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto hacer un retrato demoledor de Pedro Sánchez. La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección le ha recordado este domingo su política de pactos del líder del PSOE. «Tendrá caradura, ¿hacer patria es pactar con Bildu?», ha lanzado la popular en un mitin en Las Rozas. «Tenemos un gobierno que ya lo dice abiertamente: su problema es Madrid. Miquel Iceta lo decía hace poco, no sabe qué museos se construirían, pero lo que sí sabe es que no serán en Madrid. En Andalucía y Madrid nos han puesto un impuesto a la carta contra el patrimonio, para intervenir empresas, viviendas y la vida de las familias», ha afeado la dirigente madrileña.

«Ayer mismo, que no lo oculta, Pedro Sánchez ya presumió de seguir sacando instituciones de Madrid. Prometió seguir haciéndolo bajo el siguiente argumento: Esto es crear país y hacer patria. ¿Pero tendrá caradura?, ¿hacer patria rompiendo Madrid?, ¿es hacer patria pactar con los nacionalistas y con Bildu?», se ha preguntado Ayuso.

A continuación ha lanzado más preguntas: «¿Es hacer patria es permitir que Bildu expulse a la Guardia Civil de territorios como Navarra?, ¿un presidente se puede permitir crear un país? Eso es lo que hace Sánchez: transformar nuestro país. España ya existe desde hace siglos, pero Sánchez ha decidido que va a crear país. Además, con una obsesión que no existe en ningún lugar del mundo: un gobierno que atenta directamente contra su capital. Madrid es la capital desde hace cinco siglos. No lo hemos inventado los que estamos aquí. Tenemos un pasado común y mirando hacia delante. Dividir a España en territorios para darles cosas no es presentable por parte de un presidente. Los derechos son de las personas, no de los territorios?».

En la misma línea, Ayuso ha denunciado que Sánchez persigue «desmantelar» Madrid: «Está malbaratando una herencia de siglos para salvarse del desastre electoral que le espera». «Pedro Sánchez en Madrid no cuela», ha sentenciado para recoger cientos de aplausos.

Con una camiseta con el lema «La jefa» y una enseña mexicana, Ayuso ha defendido el modo de vida a la madrileña. Ha puesto de ejemplo Las Rozas como un municipio con gran calidad de vida gobernado por el PP. La jefa del Ejecutivo autonómico ha afirmado que el partido de Alberto Núñez Feijóo está para gestionar lo mejor posible, aunque sea con errores. Afea que otras formaciones apuestan por cambiar la vida de la gente.

En este contexto, Ayuso ha remarcado que «en Madrid no soportamos las injusticias, no soportamos las imposiciones». «Somos ciudadanos libres, bravos y que queremos tomar nuestras decisiones y en Madrid estamos en contra de que se beneficie a aquellos que han obtenido rédito político por usar el terror y no digamos la muerte», ha agregado.

Nacionalismos

«En Madrid estamos en contra de los nacionalismos porque el nacionalismo es una corruptela que, además, utiliza tintes xenófobos para tratar a los ciudadanos de primera o de segunda. Tampoco aceptamos las mentiras, ni los chequevotos, ni la política de la subvención por la subvención, porque somos una región de trabajo, de esfuerzo y de las cosas bien hechas», ha subrayado en una campa llena de gente.

A juicio de la presidenta, en Madrid los ciudadanos «no trabajan para los políticos». «Afortunadamente, tenemos una sociedad muy exigente y muy crítica con todos, especialmente con los políticos, porque en Madrid nos jugamos muchas cosas. En Madrid nos jugamos familias, negocios y no estamos esperando la paga de nadie. Es la forma que nos hemos dado. Por eso, Pedro Sánchez en Madrid no cuela», ha subrayado.

«Sánchez están malbaratando una herencia de siglos y esto lo está haciendo solamente para salvarse del desastre electoral que le espera. Romper una obra en pedazos no la va a hacer más valiosa, todo lo contrario, la destruye para siempre. Y eso es lo que está pretendiendo hacer Pedro Sánchez y esto es lo que quiere hacer con Madrid: desmantelar la casa de todos, quiere desmantelarla y dejar a España sin capital», ha insistido.