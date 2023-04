Ayuso: «Cuando se sepa la factura de Sánchez, el PSOE no gobernará en décadas, es una corruptela»

Isabel Díaz Ayuso denuncia el «disparate ingobernable» que supone el Gobierno de Pedro Sánchez, con 22 ministerios y récord de gasto en altos cargos y asesores. En esta entrevista con OKDIARIO, la presidenta de la Comunidad de Madrid critica además el «chiringuito» creado en La Moncloa para copiar sus propuestas.

PREGUNTA.- ¿Cerraría el Ministerio de Igualdad?

RESPUESTA.- Sí, pero cerraría muchas cosas, porque es que son 22 ministerios y eso es ingobernable. Yo tengo un gobierno de nueve consejerías y, aun así, todas se rozan, porque los temas de transportes tienen mucho que ver con el medio ambiente o el medioambiente con la economía. Todo se mezcla. Cuando decides cómo quieres gestionar y cuáles son tus retos y luego eliges a las mejores personas para poner al frente, funciona. Pero cuando tienes que colocar a 22 señores, con todos los secretarios de Estado, los directores generales, los coches oficiales, los asesores… el resultado es que eso no hay quien lo sostenga y, al final, ese disparate es ingobernable.

Por tanto, no sólo es el Ministerio de Igualdad. No se puede gobernar con 22 ministerios. Es imposible y algún día sabremos la factura. Ya sabemos el billón y medio de deuda pública que deja Sánchez, los 400 millones extraordinarios en publicidad institucional, con sus logos que nos persiguen por todos lados. Pero cuando un buen día sepamos todo lo que se ha montado ahí, como el chiringuito de Moncloa en torno a Sánchez, todo compuesto por hombres, para hacer estrategia contra la gente, para ver qué propuestas hacemos los demás, para copiarlas, criticarlas, acorralarnos… Cuando algún día se sepa la verdadera factura de Sánchez, creo que el PSOE no va a volver a gobernar en décadas. Y eso que hay socialistas que venían avisando desde el principio.

P.- ¿Usted cree que, aparte de la corrupción moral, ha habido corrupción económica?

R.- Ha sido una corruptela, sin ninguna duda la hay, porque es imposible levantar todo esto. La gente no aguanta más. Eso que decían ellos de los de arriba y los de abajo, pues se han convertido en los de arriba y todo el mundo está pagándoles la factura.