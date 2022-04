El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso va a proteger la asignatura de Religión en la Educación Secundaria Obligatoria para que los alumnos no la consideren «una carga» al ser una asignatura «adicional».

Tal y como han explicado a OKDIARIO fuentes de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, esto quiere decir que los alumnos que no cursen enseñanzas de religión no podrán utilizar ese tiempo para dar refuerzo de otras materias, de tal forma, que los que sí den Religión no queden relegados.

Así consta en el borrador del currículo de la ESO al que ha tenido acceso OKDIARIO, que establece que «aquellos alumnos que no cursen enseñanzas de religión recibirán la debida atención educativa mediante la realización de un proyecto que será significativo y relevante».

«Este proyecto se planificará y programará por los centros de modo que se dirijan al desarrollo de los elementos transversales de las competencias clave. En todo caso, las actividades propuestas irán dirigidas a reforzar la interdisciplinariedad. Los centros docentes incluirán esta atención educativa en sus proyectos educativos de centro», agrega el texto que, a renglón seguido, matiza que estas actividades «en ningún caso» comportarán «el aprendizaje de contenidos curriculares asociados al hecho religioso ni a cualquier otra materia de la etapa».

De esta forma, Ayuso blinda que los niños que den Religión se vean lastrados por el aprendizaje de esta materia mientras sus compañeros avanzan en otras materias curriculares que sí computan para la nota media.

«Con el fin de garantizar el principio de igualdad y la libre concurrencia entre todos los alumnos, las calificaciones que se hubieran obtenido en la evaluación de las enseñanzas de religión no se computarán en las convocatorias en las que deban entrar en concurrencia los expedientes académicos, ni en la obtención de la nota media a efectos de admisión de alumnos, cuando hubiera que acudir a ella para realizar una selección entre los solicitantes», indica el currículo de la ESO elaborado por el departamento que dirige Enrique Ossorio.

Con todo, el currículo especifica que «la evaluación de las enseñanzas de la religión católica se realizará en los mismos términos y con los mismos efectos que las otras materias de la etapa. La evaluación de la enseñanza de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado haya suscrito Acuerdos de Cooperación se ajustará a lo establecido en los mismos» y fija que «los proyectos derivados de la atención educativa a los alumnos que no cursen enseñanzas de religión serán evaluados y calificados, aunque -tampoco- computarán a efectos de promoción y titulación, ni para calcular la nota final de la etapa».

OKDIARIO ha tenido acceso al Proyecto de decreto del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, donde Díaz Ayuso enmienda el currículo elaborado por el Gobierno de Pedro Sánchez en base a la controvertida Ley Celaá, donde deja fuera conceptos fundamentales de Matemáticas, Lengua Castellana o Historia.

Así, el Ejecutivo madrileño va a utilizar ese 40% de competencias que tienen para modificar el derecho de Sánchez para incluir esos conceptos, así como para mantener las calificaciones numéricas, dejar la asignatura de Filosofía como optativa o recomendar que los alumnos con tres o más suspensos no pasen de curso.