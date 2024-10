Ayuso apabulla a la sucesora de Mónica García: «A mí nadie me paga un duro en ninguno de mis viajes»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido a su pareja, Alberto González Amador, frente al «ataque desmedido» realizado por la líder de Más Madrid y sucesora de Mónica García, Manuela Bergerot, este jueves en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid. «Cuando se van juntos de viaje romántico, usted paga la sala VIP de Barajas con el dinero de todos los madrileños y su novio se deduce el alquiler del coche», ha afirmado Bergerot, a lo que Ayuso ha replicado asegurando que a ella «nadie» le paga «un duro en ninguno de sus viajes».

«Yo sí que puedo estar muy tranquila. A mí nadie me paga un duro en ninguno de mis viajes. Cualquier ciudadano que se haya cruzado conmigo en un avión, en un restaurante, en cualquier sitio, lo sabe, porque yo soy un ciudadano más cuando salgo fuera y así lo ven cada uno de los testigos que están conmigo», ha remarcado Ayuso para replicar el discurso de la dirigente de Más Madrid. La pregunta de Manuela Bergerot era pedir una valoración a la presidenta madrileña sobre sus política «en materia de transparencia», pero su intervención se ha convertido en una multitud de acusaciones de corrupción contra Isabel Díaz Ayuso y contra su pareja, investigado por supuesto fraude fiscal.

La sucesora de Mónica García al frente de Más Madrid se ha hecho eco de las informaciones que apuntan a a que el novio de Ayuso intentó desgravarse ante Hacienda un rolex, un hilo dental, un saxofón y un desodorante. «Lo preocupante es que todo lo que me están contando no procede de una causa penal o de una multa de Hacienda, sino de un troceo, del troceo de un expediente de manera previa que de manera fraudulenta se está dando a conocer en los medios de comunicación para desguazar el prestigio de una persona por tener una relación sentimental con un político. Fíjense qué bonito y qué ejemplo están dando», ha señalado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ayuso ha sostenido que «todo el aparato de un Gobierno» está «contra un ciudadano particular», en alusión a su pareja. «Lo cierto es que confío en la Justicia y que el tiempo pone todo en su sitio. Iremos hablando uno a uno de cada uno de los motivos que han llevado a este ciudadano particular a tener que defenderse el solo ante el ataque desmedido por parte de un Gobierno que se organiza por distintos departamentos para intentar desguazar su prestigio con tal de ir contra un rival político, que eso es muy estalinista y no es propio de una democracia», ha esgrimido. Por ello, ha apuntado también al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por revelar datos fiscales de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, en relación con una investigación por supuesto fraude fiscal que involucra a González Amador. «Por eso el fiscal general del Estado, entre otros, van a ir pa’lante», ha subrayado.

«Montaña de corrupción» de Sánchez

Por último, Isabel Díaz Ayuso ha recordado la corrupción que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez, como el caso Koldo, afirmando que «la montaña de corrupción» del Ejecutivo «es tan grande que un hilo dental no lo va a tapar».

«Hacienda debería al menos pedir las inspecciones fiscales de Koldo y de Ábalos. ¿Oye, cómo es que de nadie hay una sola inspección de Hacienda? Que el tres de Hacienda hoy sepamos que tiene un entramado de sociedades. ¿Cómo es que nadie ha investigado que el señor Escrivá o el ex ministro astronauta pagaran su casa a través de empresas? Ah, no, que no son el adversario político. A ellos se les regula, se silencia todo», ha sostenido.

En este sentido, Ayuso ha acusado a Más Madrid de usar el caso de su novio para intentar no hablar de la corrupción que afecta al Gobierno de Sánchez. «Pero vamos a intentar volver con el novio de Ayuso, que tenemos mucho que tapar. Lingotes siete ministerios implicados, tramas millonarias, rescates que se fraguaban en la mesa del presidente del Gobierno. En fin, que la montaña de corrupción es tan grande que, créanme, un hilo dental no lo va a tapar», ha apostillado.

«Se sabrá toda la verdad»

En su intervención, Manuel Bergerot ha asegurado que la presidenta de la Comunidad de Madrid y que su novio «irán pa’lante» y que se sabrá «toda la verdad». «Él no va a la Puerta del Sol a hacer negocios. Él tiene la Puerta del Sol en casa», ha apuntado.

«¿Cómo ay que llamar a una persona que ha admitido por escrito que ciertamente se cometieron delitos. Delincuente no le gusta? ¿Prefiere defraudador? ¿Moroso fiscal? ¿Estafador? Quizás. Mire, no hay querellas suficientes para tapar lo que sabe toda España, que usted vive en un piso pagado con fraude fiscal», ha esgrimido la portavoz de Más Madrid en la Cámara regional.

En este sentido, la sucesora de Mónica García ha recalcado que van a continuar «preguntando quién paga y qué espera a cambio», añadiendo que Ayuso y su novio «son tal para cual». «El Rolex y el hilo dental, el saxofón y el desodorante, los gastos más suntuosos y los más insignificantes, todos les sirven para eludir a Hacienda. Cuando se van juntos de viaje romántico, usted paga la sala VIP de Barajas con el dinero de todos los madrileños y su novio se deduce el alquiler del coche», señalado la líder de la oposición madrileña.