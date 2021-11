La Misa Solemne por Nuestra Señora de la Almudena propiciará el reencuentro público de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. La cita será aprovechada para mostrar el entendimiento de dos amigos que se autodenominan «partners». El objetivo es que los roces por el control del PP en Madrid no altere lo más mínimo la plena sintonía personal que existe entre el alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad.

Fuentes cercanas a ambos políticos confirman a OKDIARIO que los dos asistirán a la cita que tendrá lugar en la plaza de la Almudena, entre la Catedral y el Palacio Real. Será la segunda vez que Almeida y Ayuso se vean las caras en este marco. La primera vez fue el 9 de noviembre de 2019 al poco de llegar a sus respectivos despachos. El año pasado, el positivo en Covid-19 de un estrecho colaborador de la presidenta impidió a ésta acudir a la ceremonia religiosa.

Desde el Arzobispado de Madrid, entidad que organiza el acto en honor a la patrona de la ciudad de Madrid, explican a este periódico que, como siempre sucede, las delegaciones del Gobierno regional y del Gobierno municipal se sientan en bancos separados. A un lado estará Almeida con la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y concejales de varios grupos municipales. Al otro lado del pasillo, Ayuso con sus consejeros y portavoces parlamentarios de la Asamblea de Madrid junto a la presidenta de la Camara, María Eugenia Carballedo. En los asientos posteriores, se ubicarán representantes militares y diplomáticos. Ayuso acudió en 2019 junto a su madre por lo que podría, de nuevo, acudir acompañada.

Uno de los momentos claves de la misa será el discurso de Almeida. Como alcalde de la capital le corresponde renovar el Voto de la Villa a la Virgen. El alcalde pidió a la Virgen en 2019 que “nuestra ciudad sea patria y tierra de acogida para todos los que buscan libertad y prosperidad”. En 2020 Almeida solicitó a Nuestra Señora que guiase a los gobernantes para que “aparquen las disputas estériles” y luchen juntos para “plantear políticas capaces de atajar la fractura social que puede acarrear la pandemia”.

Ignacio Aguado, Juan Trinidad y Ayuso junto a su madre en 2019. (Foto: Comunidad)

En todo caso, Ayuso y Almeida se saludarán al llegar y al despedirse. El Arzobispado ha organizado una zona especial para que los reporteros gráficos tomen imágenes de la llegada de todas las autoridades. Será ahí donde se verán juntos a alcalde y presidenta.

Tras la misa está prevista una procesión alrededor de la plaza de Oriente bajo el lema «Esperanza de Madrid». No obstante, tradicionalmente los políticos no acuden a esa parte de la programación. «En la procesión no suele haber autoridades. Nunca hay problemas por la asistencia de autoridades y su ubicación. La importante es la Virgen», comentan fuentes arzobispales. También se ha preparado un concierto del Orfeón municipal, una vigilia de jóvenes, una alfombra de flores y una ofrenda solidaria de alimentos no perecederos que serán donados a Cáritas Diocesana de Madrid y a la Comunidad de Sant’Egidio.

Cruce de declaraciones

Como antesala del reencuentro de Ayuso y Almeida este lunes se han pronunciado sobre el congreso del PP de Madrid Pablo Montesinos y Enrique López.

El vicesecretario de Comunicación del PP ha comentado que el congreso se va a desarrollar «en el marco de los plazos marcados por el máximo órgano entre congresos» y que se podrá postular «quien estime oportuno, como siempre ha pasado en el Partido Popular». «Poco más puedo añadir», ha señalado Montesinos en rueda de prensa desde Málaga. «Como han podido comprobar en esta comparecencia, estamos centrados en buscar soluciones a los problemas reales de los españoles, en eso está el presidente Casado», ha remarcado el diputado tras desglosar sobre las enmiendas a los Presupuestos que van a presentar desde el PP.