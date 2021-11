El secretario general del PP, Teodoro García Egea, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participarán este sábado en el congreso del PP de Castilla-La Mancha, en Puertollano (Ciudad Real), en el que Paco Núñez será reelegido. En plena tensión por la presidencia del PP de Madrid, no está previsto sin embargo que ambos dirigentes coincidan: García-Egea será el encargado de abrir el acto mientras que la presidenta madrileña participará en una de las mesas. La sesión de clausura tendrá lugar el domingo a cargo del líder del PP, Pablo Casado.

La presencia de ambos en este congreso es especialmente significativa, ya que será la primera vez que acudan al mismo evento desde que arreció la pugna por el PP de Madrid.

Por el momento, las posiciones siguen enfrentadas entre Génova y la Puerta del Sol. Ayuso reclama adelantar la fecha del congreso regional del PP de Madrid para preparar el partido de cara a las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023. Sin embargo, en la dirección nacional cierran la puerta a cualquier posible adelanto y recuerdan que se cumplirá el calendario aprobado por la Junta Directiva Nacional. Avisan, asimismo, que Pablo Casado «no se dejará presionar».

Desde ambas partes se discrepa también sobre quién debe presidir el PP madrileño. Hasta el momento, Génova ha defendido la llamada tercera vía, el mismo modelo por el que en su día apostó José María Aznar hasta que Esperanza Aguirre lo rompió acumulando la presidencia de la Comunidad y del partido. Actualmente, el partido se encuentra en manos de una gestora, con Ana Camins como secretaria general.

El propio García Egea ha apostado abiertamente por esa tercera vía, al considerar que mantener separados los máximos puestos orgánicos de responsabilidad del partido y los cargos institucionales ha funcionado.

En los últimos días, la dirección nacional no ha descartado una posible candidatura del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aunque el regidor madrileño no se ha pronunciado afirmando que ahora «no toca» hablar de este asunto ya que el congreso aún no está convocado.

Si no hay acuerdo y no se cierra una candidatura de consenso, el partido estará abocado a unas primarias, una vía que rechazan muchos cargos del partido que consideran que eso puede llevar a abrir «en canal» el partido a tan solo un año de las elecciones autonómicas y municipales.