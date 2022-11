Amyts exige a Ayuso una subida desorbitada de sueldos de médicos de Primaria que discrimina al resto

El sindicato Amyts, convocante de la huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria en la Comunidad de Madrid, decidió este miércoles levantarse de la mesa de negociación unilateralmente a punto de firmar un acuerdo con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con el que se había mostrado conforme apenas unas horas antes. ¿El motivo? De pronto abanderaron una nueva reivindicación: una subida de sueldo de 470 euros al mes sólo para médicos y pediatras que dejaba fuera al resto de profesionales sanitarios, tanto de la Atención Primaria como del resto de la sanidad pública madrileña.

Una demanda que desde la consejería califican como «inasumible» y, además, ponen el foco en la discriminación que supondría para el resto de profesionales que no se verían recompensados por esa subida salarial. «En el Servicio Madrileño de Salud trabajan 82.000 personas», recuerdan fuentes de la Consejería a OKDIARIO. «Si accedemos a esa subida, mañana tenemos otra huelga. Ellos saben que no podemos acceder a eso», puntualizan, al tiempo que reconocen sus sospechas sobre que el sindicato haya puesto sobre la mesa esa reclamación a sabiendas de que no iba a ser satisfecha con la única finalidad de alargar más la huelga.

Una huelga que, por otra parte, va perdiendo fuerza cada día que pasa. Mientras que el primer día de convocatoria la secundaron cerca de un 30% de los 4.240 médicos de Familia y 720 pediatras convocados, este jueves apenas la han seguido un 18,92%.

Además, Amyts también ha pedido que el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, se siente a la mesa de negociación para asegurar la parte financiera del acuerdo. Este consejero es, precisamente, al que la líder de Más Madrid, Mónica García, amiga de este sindicato, simuló que pegaba un tiro en la Asamblea de Madrid.

Por su parte, el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, ha mostrado su pesar porque Amyts haya roto de forma «unilateral» y a punto de sellar un acuerdo las negociaciones.

«Tendrá que ser Amyts quien explique el porqué hace esa ruptura unilateral de las negociaciones», ha explicado Ruiz Escudero. «Nuestra voluntad es que se desconvoque esta huelga, pero volviendo al escenario que dejamos el martes por la noche», ha agregado.

En este sentido, ha indicado que se había avanzado de forma muy importante sobre las principales reivindicaciones, incluso con un «acuerdo» sobre la remuneración por cantidad de horas, y ha recalcado que se trata de «una cuestión de voluntad».

«Cuando uno lleva una negociación y a las reivindicaciones que uno responde como motivos para evitar el conflicto hemos avanzado en todas ellas. Debe ser Amyts quien explique el cambio de actitud», ha sentenciado.