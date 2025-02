Almeida retrata a Rita Maestre y bautiza a Iglesias, Errejón y Monedero como «la piara de Somosaguas»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha señalado en el Ayuntamiento de Madrid a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, como «la costalera de la piara de Somosaguas» que forman tres de sus ex compañeros de Podemos: Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón.

Almeida ha acusado a Maestre de «liderar un proyecto político declinante», y ha recordado a la líder de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid su pasado en Podemos, donde presumía, como en el campus de Somosaguas de la Universidad Complutense, de relación con Errejón y Monedero, ambos investigados por casos relacionados con delitos sexuales, y también con Pablo Iglesias.

«Usted en el año 2007 si no me equivoco hizo un escrache a Rosa Díez», le ha recordado Martínez-Almeida a Rita Maestre. «En ese escrache estaba acompañada de tres personas: de la manada, bueno, de la piara de Somosaguas, de Monedero, de Iglesias y de Errejón», añadía el regidor madrileño.

El alcalde ha continuado con su discurso dedicado a Rita Maestre, repasando los alardes machistas de sus ex compañeros de Podemos. «Dígame usted que desde hace 17 años no sospechó que largar a una ex novia al gallinero del Congreso de los Diputados como hizo Pablo Iglesias no era tratar bien a las mujeres», ha comentado, en referencia al ex líder podemita. «Dígame usted que no sospechó que las alumnas no quisieran ir a clase de Monedero ni a su despacho no era un trato galante con las mujeres. Y dígame usted que Iñigo Errejón era un auténtico caballero», añadía Almeida, en referencia a otros dos referentes de la izquierda radical, ahora investigados por presuntos delitos sexuales.

Almeida también ha incidido en la cercanía del Día de la Mujer, el 8M, ante el que Rita Maestre proclama como referencia del feminismo. «Es inexplicable lo que usted ha consentido durante 17 años. Y le digo una cosa, señora Maestre, ahórrese el paripé, no vaya a la manifestación del 8 de marzo, no siga humillando la dignidad de las mujeres, no siga hablando en nombre de las mujeres». «Limítese a pedir perdón. Porque quien era costalera de la piara de Somosaguas, de la triada de Somosaguas, no merece volver a hablar en nombre de ninguna mujer», ha zanjado el alcalde en el Ayuntamiento de Madrid, provocando los sonoros aplausos de su bancada.