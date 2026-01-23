Alerta en Madrid por nieve inminente: la AEMET confirma que las cotas serán muy bajas

La AEMET confirma que las cotas serán muy bajas, la nieve llega de forma inminente por una alerta en Madrid. Esta puerta de entrada de una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos marcará estas jornadas que serán claves. Un cambio de tendencia que puede ser este tipo de detalles que pueden acabar siendo claves que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Este tipo de detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará alguna que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperado.

Este fenómeno que puede acabar siendo lo que nos aportará más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que realmente cada detalle puede cambiar por completo nuestros planes. Madrid se prepara para una inminente nevada que puede alejarnos de lo que sería habitual en estas próximas fechas. Es el momento de apostar claramente por algunos tiempos que pueden darnos una previsión del tiempo que pone los pelos de punta. La AENET no duda en alanzar una importante advertencia ante lo que puede pasar, en estos días en los que realmente puede llegar una nevada que hará historia.

Confirma la AEMET que llegará la nieve en cotas bajas

La nieve no es un fenómeno extraño de un invierno en el que realmente todo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Estaremos muy pendientes de estos cambios que, sin duda alguna, puede acabar siendo esencial en estas próximas jornadas.

El frío y la mezcla con las lluvias que se esperan con la borrasca Ingrid, puede convertirse en una combinación explosiva. La realidad puede acabar siendo lo que nos dará un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede acabar convirtiéndose en un riesgo enorme.

El hielo, pero, sobre todo, la nieve puede caer en unas cotas a las que no están acostumbrados a ver este fenómeno. De ahí el riesgo al que nos enfrentamos y contra el que podemos luchar. En estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta.

La AEMET advierte de que la nieve llegará a cotas bajas de una manera que quizás hasta ahora no sabíamos. Los expertos no dudan en lanzar esta alerta en el corazón de España, ante la llegada a estas zonas de una nieve que puede causar estragos.

Madrid activa la alerta en Madrid

La alerta llega a Madrid ante un cambio de tendencia que puede afectarnos de lleno en estos días en los que todo puede ser posible. Con la llegada de un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo esencial en estos días en los que todo puede ser posible.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «Nuboso, aumentando a cubierto por la tarde. Precipitaciones débiles durante la primera mitad del día en la Sierra que, por la tarde, se extienden a toda la Comunidad. Cota de nieve en 900-1000 metros por la mañana, ascendiendo por encima de los 1500 por la tarde. Temperaturas en ascenso ligero, más acusado en las mínimas. Viento del oeste flojo, arreciando por la tarde a suroeste moderado. Rachas muy fuertes en la primera parte del día cotas altas de la Sierra». Las alertas estarán activadas: «Nevadas en la Sierra y rachas muy fuertes de viento de componente oeste en cotas altas durante la madrugada».

La previsión del tiempo para España no es mucho mejor: «Se prevé que el tiempo siga marcado por el paso de frentes asociados a la borrasca Ingrid con un temporal atlántico asociado. Predominio de cielos nubosos o cubiertos, que en regiones mediterráneas se alternarán con periodos poco nubosos. Precipitaciones generalizadas, si bien menos probables y de carácter ocasional en Baleares, fachada oriental peninsular, Ebro y Cantábrico, y con los mayores acumulados en Galicia y entorno del Estrecho, donde podrán ser fuertes y persistentes. Asimismo, son posibles las tormentas con granizo pequeño ocasional en Galicia y Andalucía occidental. Tras el frente, una masa de aire polar hará descender la cota de nieve, desde aproximadamente los 1000/1300m a 600/800m en las mitades norte y oeste peninsulares y del entorno de los 1400-1700m a 1000-1300m en el sureste, incluso pudiendo descender de los 500m en Galicia. Con ello, es probable que las nevadas afecten, además de a montañas, a Galicia, la meseta norte, interiores del cantábrico y entorno pirenaico, esperándose también en otras montañas del tercio oriental peninsular y sin descartar zonas de la meseta sur. Los mayores acumulados se esperan en Galicia y meseta norte. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones al final del día. Las temperaturas descenderán en la mayor parte de la Península, más acusadamente en el cuadrante noroeste con mínimas al final del día. En la mitad sureste permanecerán con pocos cambios o algunos aumentos en las máximas. También aumentarán en Baleares y sin cambios en Canarias. Heladas débiles en zonas de la meseta Norte, localmente moderadas, en montañas de la mitad norte, pudiendo ser fuertes en el Pirineo».