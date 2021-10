La alcaldesa socialista de Getafe, Sara Hernández, abrió un buzón cinco días antes de la celebración este jueves del Pleno del Estado del Municipio 2021, para recoger los comentarios y preguntas de los más de 185.180 habitantes de la localidad madrileña, de los cuales sólo tres vecinos han participado.

Un fracaso estrepitoso de una alcaldesa que hace gala de dar importancia a la participación pública y que desde la oposición han tachado de «ridículo», después de que el Ayuntamiento pregonara que quería, a través de ese buzón, «conocer las valoraciones y recibir aportaciones de aquellas personas que no forman parte de las estructuras de participación para seguir construyendo juntos el Getafe soñado».

Con las estructuras de participación, el Consistorio socialista se refería a las «asociaciones y colectivos han expresado su visión de la ciudad a través de los distintos consejos sectoriales y foros de participación durante la celebración del Pleno».

Unas asociaciones y colectivos que, sin embargo, según han afirmado a este periódico personas presentes en el Pleno, se han ausentado en su totalidad durante el turno de réplica de la alcaldesa poniendo en evidencia la falta de interés en sus propuestas, algo por lo que desde el Partido Popular de Getafe han pedido su dimisión.

A quién está contestando Sara Hernández?

Las asociaciones abandonan el pleno y la alcaldesa se queda sola respondiendo a las cuestiones que le han planteado en #PlenoEstadoGetafe#SaraVeteYa pic.twitter.com/2C5VRHg7MC — Mirene Presas (@MirenePresas) October 7, 2021

Las tres preguntas que han planteado los ciudadanos de Getafe han sido: «¿Qué planteamientos en materia de medio ambiente y biodiversidad hay a corto y a largo plazo?», «¿cuándo se le va a pagar el dinero del abogado que se le debe al árbitro que le pegaron una paliza en los campos de fútbol de Getafe?» y «¿por qué no se establece un horario de las pistas deportivas que permita el disfrute del espacio y sea compatible con el descanso de los vecinos?».

Durante el Pleno, el Gobierno Municipal ha hecho balance de la gestión de la ciudad durante la vigente legislatura y la oposición ha hecho lo propio respecto a su papel en el Ayuntamiento de Getafe.

Entre las críticas de la oposición destacan las del PP, que han acusado a la alcaldesa socialista de hacer de Getafe una ciudad «insegura». «¿Qué más tiene que ocurrir -además de violaciones, asesinatos, que venga la agencia americana DEA y haya ataques o machetazos- para que usted reconozca que Getafe es una ciudad insegura?», le ha preguntado el portavoz popular en Getafe, Carlos Pereira.

Además, Pereira ha criticado que Hernández lleva tres años sin convocar el Pleno del Estado del Municipio. «Ha estado escurriendo el bulto para no dar la cara ante los vecinos porque no le gusta la participación y porque no tiene nada que ofrecer», ha manifestado.

«La socialista Sara Hernández está fuera de la realidad y más pendiente de su futuro que de Getafe. Hoy en el pleno del estado de la ciudad ha hecho un aló alcaldesa al más estilo dictador bolivariano», ha manifestado el portavoz en declaraciones a OKDIARIO.

«La alcaldesa que dice llamarse de la participación ciudadana celebra hoy el pleno del estado de la ciudad tras 3 años sin convocarlo. Los vecinos le han dejado en evidencia. Solo tres vecinos han enviado sus preguntas al pleno, ya han calado a Sara Hernández y a su Gobierno fake de Getafe», ha apostillado.