La alcaldesa de Nuevo Baztán recorta el gasto en limpieza para pagar a una «amiga» que lleva su agenda

La alcaldesa socialista de Nuevo Baztán está «agobiada». La gestión del municipio madrileño de poco más de 8.500 habitantes ha obligado a Gema Pacheco a contratar a una persona que le ayude a gestionar su agenda. Según la propia regidora del PSOE, la persona en cuestión es de su total «confianza» y ha sido elegida «a dedo» para ayudar a Pacheco en tan complicada tarea. Pero no sólo se ha quedado ahí: la alcaldesa ha recortado el gasto en limpieza del municipio para hacer frente al salario de su ayudante.

Pese a que pueda parecer algo rocambolesco, para la alcaldesa de Nuevo Baztán, es algo normal. Pachecho señalaba que ante el crecimiento de la población, había colocado a una persona de su total confianza, pero que tras una reestructuración de los puestos del Consistorio, lleva desde octubre sin contar con esta ayuda. Por este motivo, la alcaldesa ha llevado al pleno la contratación de una nueva persona, aunque las dudas sobre la antecesora en ese puesto de ayudante han sido las protagonistas.

Preguntada por su cercanía a la persona que le llevaba la agenda, la alcaldesa no ha tenido reparo en hablar de su contratación. «El personal eventual siempre son puestos políticos, aquí y en todos los ayuntamientos. Son personal de máxima confianza. No es una figura de asesoramiento, es la persona que me lleva la agenda. Esto es así. En ese sentido, quiero decir que efectivamente ha sido elegida a dedo», ha sentenciado.

Pese a que reconocerlo abiertamente ya pueda parecer sorprendente, lo que más ha llamado la atención es la respuesta de la regidora socialista a la pregunta del edil del Partido Popular, en la que cuestionaba de dónde había sacado el Ayuntamiento la partida para pagar a la secretaría. Pacheco no ha querido contestar a la apelación y ha remitido a la documentación que se les había compartido a los miembros del Pleno. «Según esta información, para hacer frente a este salario se ha recortado la partida de limpieza diaria del municipio», ha concluido el popular. Algo que la alcaldesa socialista no ha negado.

Algo que afecta gravemente al municipio. «Es increíble que teniendo el pueblo en la situación en la que lo tenemos, con las calles completamente desastrosas y las aceras sin desbrozar, se recorte en una partida de limpieza diaria para dárselo a una asesora a dedo», ha sentenciado el edil popular.

Otras polémicas

Puede decirse que, la alcaldesa socialista de Nuevo Baztán, no tiene pelos en la lengua. En un desliz, Pacheco reconoció que «infló un poco» la cuantía de los daños causados por la DANA para recibir las ayudas pertinentes de la Comunidad de Madrid. En concreto, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció que destinaría tres millones de euros para ayudar a los municipios afectados por el temporal, de los que Nuevo Baztan percibió 151.000. «Nosotros, lo que hemos hecho, ha sido, en petit comité, inflar un poco», reconoció en el pleno, aunque poco después tuvo que rectificar tras la reprimenda de una edil de la oposición, que recriminó a la alcaldesa que «inflar es defraudar».

«Mi intervención no ha sido de las mejores», aseguraba Pacheco para excusarse tras reconocer que había «inflado» los daños por las inundaciones de la Dana sufridas el pasado septiembre. Unas palabras que la oposición le recriminó de inmediato por su gravedad y por suponer un posible fraude, y que ella corrigió, achacándolas a un «lapsus».