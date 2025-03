La alcaldesa de Alcalá planta cara a una turba sindical por sus bulos: «No me voy a esconder jamás»

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha abandonado una reunión que mantenía este viernes en el Consistorio para atender personalmente las reivindicaciones sindicales de un grupo de personas que se han concentrado frente a las puertas del Ayuntamiento.

Los sindicatos piden un aumento de la plantilla municipal y la alcaldesa les ha respondido que ella está dispuesta a reunirse con todos ellos en cualquier momento, pero ha establecido dos condiciones previas para garantizar un diálogo constructivo y basado en hechos.

El primer requisito para la negociación es que los sindicatos se retracten de las «informaciones falsas» que han difundido, en particular la afirmación de que el equipo de gobierno se subió el sueldo en el primer pleno de la legislatura. La regidora ha calificado esta acusación como «rotundamente falsa» y ha exigido una rectificación antes de iniciar cualquier negociación.

Por otro lado, Piquet también ha pedido que los sindicatos presenten un informe detallado sobre las necesidades de personal en el Ayuntamiento. «Decidme cuántas plazas hacen falta para las relaciones de puestos de trabajo y desde cuándo», ha reclamado la alcaldesa, instando a los representantes a aportar datos concretos para evaluar la situación de la plantilla municipal con rigor.

Piquet ha recordado que el gobierno municipal está abierto al diálogo, pero insiste en la necesidad de que las reivindicaciones sindicales se realicen en un clima de respeto y responsabilidad.

Además, la regidora se ha cuestionado por qué estas reivindicaciones no se hicieron durante los anteriores gobiernos socialistas cuando la plantilla municipal era la misma. «Ciertas movilizaciones parecen estar motivadas por factores ajenos a la gestión municipal actual», ha apuntado.

A pesar de las tensiones en el encuentro, la alcaldesa ha reafirmado antes de marcharse su compromiso con el buen funcionamiento de los servicios públicos y reiteró que las reuniones deben celebrarse en un marco de seriedad y transparencia para alcanzar acuerdos efectivos en beneficio de la ciudad.

«Protesta orquestada por el PSOE»

Sobre este asunto se ha pronunciado también la concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Orlena de Miguel. «Es curioso ver cómo estos sindicatos se muestran ahora tan preocupados por la plantilla municipal, cuando durante los años de gobierno socialista (2015-2018) no abrieron la boca a pesar de que no se convocaron oposiciones y la plantilla se reducía progresivamente», ha comentado.

«No hubo recogida de firmas entonces, no hubo comunicados alarmistas. Hoy, con un equipo de gobierno que ha convocado 103 plazas en menos de dos años, vienen a exigirnos lo que no pidieron en su momento», aclaraba De Miguel.

La concejala ha subrayado que, además del refuerzo en empleo público que ha promovido el actual gobierno municipal, los costes salariales han aumentado un 20% con Pedro Sánchez. «El Gobierno central impone incrementos salariales del 2,5% sin mejorar la financiación de los Ayuntamientos. Es muy fácil exigir subidas sin preocuparse de cómo se pagan. Es el Ayuntamiento el que tiene que asumir estos costes con el mismo presupuesto», ha añadido.

De Miguel ha recordado que el gasto en personal ya supera los 94 millones de euros, lo que representa más del 40% del presupuesto municipal. «No solo asumimos los sueldos, sino también incentivos como un complemento para aquellos empleados que no se den de baja, que nos cuesta más de 1,3 millones al año. A esto se suma un fondo social de 600.000 euros para gafas y audífonos. No se puede decir que este Ayuntamiento no invierte en su plantilla», ha afirmado.

Otro de los puntos señalados por la concejala es el número de empleados que, cobrando su salario, no están en su puesto de trabajo. «Tenemos al menos 14 liberados sindicales, es decir, personas que perciben un sueldo del Ayuntamiento, pero se dedican en exclusiva a la actividad sindical. Además, 21 trabajadores están en su banco de horas previo a la jubilación, lo que significa que siguen cobrando sin desempeñar funciones. Es completamente legal, pero que no nos hablen de falta de personal cuando parte de la plantilla ya está ausente sin que podamos hacer nada».

Por último, De Miguel ha insistido en que la mejora de los servicios públicos está garantizada con los recursos actuales y que incrementar el gasto en personal sin respaldo financiero sería una irresponsabilidad.

«Es muy fácil firmar peticiones sin preocuparse por el equilibrio presupuestario. Este equipo de gobierno está haciendo un esfuerzo real para reforzar la administración municipal, pero no caeremos en políticas populistas que hipotequen las cuentas públicas», ha concluido.