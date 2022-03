No cobran ni un euro. Manuel, Ricardo, Francisco y Jaime son cuatro de los miles de alcaldes que dedican su tiempo a sus vecinos sin recibir un sueldo. OKDIARIO ha reunido a los regidores de Gascones, Braojos, La Serna del Monte y Cabanillas de la Sierra. Critican con dureza a la oposición de Más Madrid, PSOE y Podemos que no quieren reducir «con la que está cayendo» el número de diputados de la Asamblea de Madrid. Los partidos que lideran Mónica García, Juan Lobato y Carolina Alonso perderían 850.000 euros en sueldos y, ante esto, votarán en contra a la propuesta de reducir en 45 asientos la Cámara regional, de 136 escaños a 91. La reforma de PP y Vox ahorraría cerca de 2,5 millones de euros en total.

Desde el restaurante Arandinos, los alcaldes aplauden la propuesta de Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio. «Llega tarde, se tenía que haber aprobado ya. Lo propuso Esperanza Aguirre en su momento y ahí se quedó», comenta Francisco González, de La Serna del Monte (100 habitantes), que maneja un presupuesto de casi 400.000 euros. Al igual que el resto de entrevistados que se han prestado a dialogar, pertenece al Partido Popular.

«Casi nunca vienen diputados aquí y, de todas formas, no te resuelven nada. Para eso hay que llamar al director general, al viceconsejero o al consejero. Los diputados sólo molestan y se tocan algunas cosas», ríe este primer edil que acumula varias legislaturas con el bastón de mando. Recuerda que tiene que irse pronto de la reunión porque tiene que ir a gestionar su explotación ganadera.

«A todos esos les invitaba a venir aquí una semana o un mes. Es una salvajada, una animalada [los sueldos base de 50.000 euros]. Nosotros tenemos más responsabilidades y no cobramos nada. Sólo nos llegan disgustos, porque las buenas noticias son pocas», explica el más joven de los alcaldes entrevistados. Es Manuel Romero, de Gascones. Maneja un presupuesto de 730.000 euros y en su municipio viven sobre 150 vecinos. Además de regidor, es bombero forestal. Un total de «136 diputados es mucha gente. Con la que está cayendo hay que dar ejemplo. Vas a la Asamblea y no hay nadie, y aquí no les vemos nunca», remacha.

Por su parte, Ricardo Moreno, de Braojos y también del PP, es técnico de medio ambiente, su ayuntamiento ronda los 430.000 euros de presupuesto. «No tiene ni pies ni cabeza lo de Podemos. Si tienes cariño y ganas se puede ayudar», indica. «Igual es que no tienen otro trabajo al que retirarse», comenta.

Encuentro con los alcaldes. (Foto: OKDIARIO)

Del mismo modo, Jaime García, regidor de Cabanillas de la Sierra, nos atiende por videollamada. En su caso, es jubilado tras una vida dedicada a la ingeniería aeronáutica para Airbus. «Me parece muy buena iniciativa, nunca he entendido por qué tiene que haber tantos diputados. En la Asamblea de Madrid y en el Parlamento Nacional. Se puede, si se organiza bien, hacerlo de otra forma, hacer el mismo trabajo con menos diputados y ahorrar en sueldos una cuantía importante, un dinero que es de todos los contribuyentes y que se podría dedicar a otras cosas», explica.

Los cuatro muestran sus críticas a la izquierda, en particular, a Podemos. «Es que no entiendo sus motivos, sobre todo, Podemos, que cuando empezaron y plantearon sus programas políticos decían que no se metían en política por el dinero, que se metían por cambiar las cosas. Precisamente ahora es una oportunidad buena para eso, para ahorrar ese dinero a los contribuyentes y dedicarlo a otras cosas. No entiendo por qué se oponen», concluye García.