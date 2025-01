El alcalde de Fuenlabrada (PSOE) sube el sueldo a los concejales mientras aplica el ‘basurazo’ de Sánchez

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, lleva en su proyecto de presupuestos de 2025 una subida salarial del 3% para todos los concejales de la corporación municipal, independientemente del partido que sean, según el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO. Este incremento en el sueldo, en caso de ser aprobado, supondría pagar en salarios 44.421 euros más anuales para los 27 concejales del Ayuntamiento, aunque sólo afectaría a los que no están en dietas.

Javier Ayala ya cobra, según el portal de transparencia municipal, 74.813,48 euros brutos anuales, que sumado al 3%, llegará a los 77.000 euros. Todo ello mientras los vecinos de Fuenlabrada tienen que apretarse este año el cinturón para hacer frente a la nueva tasa de basuras de Pedro Sánchez aprobada en Fuenlabrada y a las sanciones de la nueva zona de bajas emisiones.

Solamente con el ‘basurazo’ de Sánchez, el Ayuntamiento de Fuenlabrada pretende recaudar casi 8 millones de euros en 2025. Y cada familia tendrá que pagar entre 60 y 130 euros anuales para hacer frente a esta tasa que fue aprobada con los votos del PSOE y Más Madrid, al entender que «lo importante es la reducción de los residuos en el hogar».

Tanto PP como Vox votaron en contra. Además, la formación de Abascal ha afeado al Gobierno municipal del PSOE que, en vez de aliviar la pesada carga fiscal a los vecinos, opten por no hacer nada y encima suban el sueldo a toda la corporación municipal.

«Nos parece inaceptable que en Fuenlabrada, una de las regiones con más paro de la zona sur y una de las regiones con menor renta per cápita, el Gobierno socialista tenga la poca vergüenza de subir el sueldo a todos los concejales después de imponer un nuevo impuesto», señala Beatriz López-Roberts, portavoz de Vox Fuenlabrada.

«El Gobierno municipal demuestra que los vecinos no son su prioridad, sino seguir engrosando sus propios bolsillos y cumplir con la agenda del PSOE, que solo ha traído empobrecimiento, inseguridad y corrupción», ha manifestado la portavoz.

En este sentido, la formación ha exigido al alcalde que anule la tasa y deje de jugar con el bolsillo de los fuenlabreños, quienes, según López-Roberts, están siendo «ahogados» por un equipo de Gobierno que ignora sus verdaderas necesidades.

ZBE

En cuanto a la zona de bajas emisiones, el Ejecutivo de Ayala tiene previsto recaudar en 2025 casi 200.000 euros entre sanciones por incumplimiento de acceso y sanciones por inspecciones acústicas. Esta Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones de la Ciudad de Fuenlabrada entró en vigor el 15 de julio de 2024.

No se puede acceder ni aparcar en casi un kilómetro cuadrado de la ciudad que comprende toda la zona conocida como Fuenlabrada Central. La Zona de Bajas Emisiones limita al norte con la calle Málaga, al este con la de Leganés, al sur con la calle Extremadura y al oeste es la línea de ferrocarril la que marca el límite. Los coches más contaminantes, los que no tienen etiqueta, no pueden atravesarla, salvo que estén empadronados en esa zona.

Esta ordenanza se irá revisando cada dos años y obligará a muchas personas a cambiar de coche al no poder entrar en la ciudad.