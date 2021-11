Los diputados del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid han cerrado filas este jueves en torno a la candidatura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para liderar el PP de Madrid.

En medio de la disputa interna entre Génova y Sol por el control del PP madrileño, los 65 parlamentarios que el pasado 4 de mayo fueron elegidos por abrumadora mayoría en las urnas han ovacionado a Díaz Ayuso en señal de su apoyo sin fisuras.

Lo han hecho al comienzo y al final de la reunión del Grupo Parlamentario Popular, previa al pleno ordinario celebrado este jueves en la Cámara Regional, y en la que la presidenta, según fuentes presentes en el encuentro, ha trasladado «a todos sus diputados un mensaje de ilusión y de confianza en el futuro».

La intervención de Ayuso ha sido «integradora, transmitiendo ilusión y unidad» y ha «gustado mucho» a los diputados, según esas mismas fuentes que, por otro lado, lamentan todo el embrollo que se está montando en torno al Congreso del PP de Madrid en un momento el partido repuntaba en las encuestas. «Es una pena», subrayan.

Por su parte, el consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha afirmado este jueves que es «incuestionable» el valor que ha demostrado Díaz Ayuso y ha abogado por una candidatura única para el PP de Madrid.

Para el portavoz gubernamental, la presidenta ha demostrado su capacidad durante la pandemia y los madrileños «son conscientes de ello» por lo que tiene «el legítimo derecho» de intentar presidir el PP de Madrid.

Además, ha asegurado que sería «deseable» que no hubiera Primarias y que se presentara una candidatura única, pero sino no habría «ningún problema» y los votantes y militantes deberían elegir.

«Todo esto va a acabar bien, está teniendo demasiada literatura», ha afirmado Ossorio, quien ha resaltado que la dirección nacional del PP se tiene que «ocupar de hacer oposición a Pedro Sánchez» y el Gobierno regional de dirigir la Comunidad de Madrid.

En medio de esta «guerra», tanto la presidenta madrileña como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que se perfila como el candidato de Génova para disputar el liderazgo a Díaz Ayuso, han mostrado públicamente la buena sintonía que existe entre ambos.

En este sentido, la presidenta madrileña afirmaba este miércoles que «la colaboración y la lealtad entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid son necesarias». «Mi trabajo con el alcalde ha sido de absoluta complicidad y de apoyo y esto va a seguir siendo así. En los momentos más complicados, durante estos dos últimos años, lo hemos demostrado y sé que vamos a estar a la altura», aseguraba.

De hecho, manifestaba que cuando hicieron las listas a las elecciones de 2019 no pensaron en equipos diferentes de ambos porque son «el mismo», y la separación se hizo por una cuestión «de trámite». «Sé por eso que esto acabará bien», repetía.

Por su parte, Almeida remarcaba también que su relación con Díaz Ayuso es «muy buena» y que a él los «entornos» no le van ni le vienen porque sólo le importan las personas.

«Tengo un contacto muy frecuente con la presidenta de la Comunidad, nuestra relación es muy buena. A mí los ‘entornos’ ni me van ni me vienen, a mí lo que me va son las personas. Mi relación con Isabel Díaz Ayuso es muy buena y los madrileños perciben que vamos al unísono», manifestaba.

«No voy a hablar del PP de Madrid. Si me pregunta por las relaciones entre Comunidad y Ayuntamiento de Madrid sólo puedo decir que desde el punto de vista institucional, y también político y personal, los madrileños aprecian y valoran que Isabel Díaz Ayuso y yo tenemos una gran relación y que nuestro contacto para tratar los diversos problemas de Madrid y cómo afrontarlos es prácticamente diario», subrayaba.