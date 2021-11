Un solo tuit ha bastado para apaciguar los ánimos en el PP y demostrar quiénes mandan por encima de «peleas de patio de colegio», como diría Isabel Díaz Ayuso. El Partido Popular ha respondido en las redes sociales a los Presupuestos presentados por el Gobierno con una foto de Pablo Casado y Díaz Ayuso juntos, unidos en un gesto de total complicidad y sintonía. Una foto que lo dice todo: la única alternativa a la agenda ideológica del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y sus siniestros socios se llaman Casado y Ayuso. Todo lo demás es ruido.

La foto remite a una información del diario ABC titulada «Casado plantará cara a la agenda ideológica de Sánchez en los Presupuestos». Pero el verdadero objetivo del tuit y de la imagen elegida por los bomberos de Génova es apagar el incendio desatado por los pirómanos mediáticos que han abierto por enésima vez las heridas dentro de la dirección del PP. Con este tuit Génova pone a Ayuso de ejemplo en la guerra de los PGE con el Gobierno y, de paso, escenifica la unidad del partido.

Estos PGE que ha presentado el Gobierno son papel mojado y no lo que necesita España. Nuestra enmienda a la totalidad, como las sociales dirigidas a fomento, maternidad, educación y ayuda a la familia son la alternativa a la agenda ideológica de Sánchez.https://t.co/yLL6PX5Evw — Partido Popular (@populares) November 2, 2021

Génova ha elegido un momento muy especial para ilustrar su tuit. Se trata de la toma de posesión, el pasado 19 de junio, de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid tras una arrolladora victoria en las urnas que la encumbró como una figura de primer orden en la política nacional. Una imagen que pide paz en momentos de guerra abierta entre Génova y Sol por el liderazgo del partido.

En esta contraofensiva de Génova ha intervenido también el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, quien ha desmentido «tajantemente» haber dicho que la jefa del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, «no puede ser presidenta del PP madrileño» como ha publicado El Mundo.

«Se me hace una imputación en un medio de comunicación y no es cierta. Esa frase que se me atribuye no la he dicho, no he dicho que Isabel Díaz Ayuso no pueda ser presidenta de Madrid», ha sentenciado Almeida: «Desmiento tajantemente haber dicho eso».