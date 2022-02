El francés es un idioma que despierta pasiones, no solo a través de las palabras, sino también con canciones que han traspasado fronteras. Las melodías que has escuchado una y otra vez, que quizás no sepas qué dicen, pero te encanta descubrir nuevos matices. En esta lista, encontrarás las mejores canciones en francés. Podrá practicar este idioma, dejarte seducir por la lengua del amor por excelencia y sentir que la música invade tu casa con melodías increíbles. Sube el volumen y busca las canciones en francés más escuchadas del mundo.

Estas son las mejores canciones en francés

Y a d’la joie’ de Charles Trenet

Esta canción tuvo su momento de esplendor en los 70, pero sigue siendo un clásico detrás del cual se esconde una gran historia. Trenet la compuso en el año 1936 durante el servicio militar, no fue hasta que terminó cuando pudo grabarla y producirla. Desde 1938 empezó un recorrido que culminaría en mayo de 1969 en el programa Musicolor que le daría la fama mundial que se merece.

‘La Vie en Rose’ de Édith Piaf

En 1946 se creó esta canción ‘La Vie en Rose’ desde entonces ha recorrido el mundo y se ha convertido en todo un himno. La han versionado artistas como Louis Armstrong, Yves Montand, Marlène Dietrich y Grace Jones. Pero ninguna de ellas es comparable a la versión de Edith Piaf, ganadora de un Grammy en el año 1998 por esta increíble canción.

‘Alexandrie, Alexandra’ de Claude François

Claude François en compañía de Clodettes presentó el tema ‘Alexandrie, Alexandra’ en noviembre de 1977 desde entonces se ha convertido en un referente de la música disco. La letra de Étienne Roda-Gil te invita a bailar y celebrar la vida. Es una de esas canciones pegadizas que se ha hecho muy popular, provocando un amor por el francés y el nombre de Alexandra.

‘La belle de Cadix’ de Luis Mariano

Luis Mariano cantó en marzo de 1966 ‘La Belle de Cadix’ en directo en el programa Le Palmarès des Chants. No estaba solo en el escenario, le acompañaba la gran orquesta de Raymond Lefèvre. Versionó la letra de una canción creada en 1945 por Francis López que llegaría gracias a su voz a todas las casas.

‘C’est la fête’ de Michel Fugain

Michel Fugain versionó ‘C’est la fête’ en 2012, cantándola en el Grand Studio RTL quizás por eso la recordamos más. En realidad, es una canción de hace más de cuarenta años, desde 1973 muchos franceses recuerdan esta melodía.