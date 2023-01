El sorprendente ingrediente dulce que te ayudará a quemar la grasa del vientre

Después del final de las vacaciones de Navidad, ¿has decidido comenzar a hacer algo para perder peso y deshacerte de la grasa del vientre ? ¿Estás buscando nuevas ideas para una dieta sana y equilibrada? Aparece una interesante investigación que revela la existencia de un ingrediente dulce con efectos beneficiosos . ¿Tienes curiosidad por saber cuál es? ¡Vamos a descubrirlo juntos!.

El ingrediente dulce para perder la grasa del vientre

En una reciente investigación publicada en la revista científica Clinical Nutrition (titulada Cinnamon Supplementation Positively Affects Obesity: A Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials ), apareció un artículo alentador respecto a las propiedades de la canela. En realidad, el estudio se realizó solo en animales, pero no excluye que los mismos beneficios también se puedan transferir a los humanos de modo que debes leer atentamente porque parece ser una «panacea» para lograr eliminar la grasa de una zona que siempre se ha conocido como la más difícil a la hora de reducir volumen.

Aparentemente, de hecho , la canela es capaz de reducir significativamente la cintura y, por lo tanto, la grasa visceral en 12 semanas . De hecho, también tendría una influencia importante en la posibilidad de reducir la obesidad , tanto que puede aspirar a convertirse en un verdadero suplemento destinado a promover la reducción de peso . ¡Prácticamente un ingrediente milagroso!.

La canela como ingrediente estrella para perder peso

La sustancia responsable de estos mecanismos es el cinamaldehído o aldehído cinámico , es decir, la que le da su olor y sabor característicos. Ya se conoce su efecto hipoglucemiante en pacientes diabéticos y su efecto hipocolesterolemiante en pacientes que sufren de patologías cardiovasculares.

En el estudio se ha revelado que la canela actuaría directamente sobre la grasa visceral , es decir, la que se encuentra en la parte más profunda del vientre y que preserva órganos vitales como el hígado y los intestinos . Su acumulación excesiva puede no ser tan sólo algo que estéticamente no gusta, sino que al margen de esto puede provocar graves consecuencias para la salud , como el riesgo de padecer enfermedades del corazón y diabetes.

El estudio finaliza diciendo que se debe incidir en la investigación, aunque si se confirma que la canela es efectivamente capaz de ayudar a quemar grasa y reducir la circunferencia de la cintura, podríamos estar ante un auténtico avance científico teniendo en cuenta que son millones de personas las que invierten mucho dinero en productos para reducir volumen pero que a la larga, no tienen los efectos deseados.