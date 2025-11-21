El peinado inteligente se une a la belleza sin esfuerzo: Dreame lanza una nueva línea de productos para el cuidado del cabello

Dreame, la marca de soluciones innovadoras para el hogar inteligente, eleva el cuidado capilar a una nueva dimensión con el lanzamiento de su renovada línea de productos para el cabello, diseñada para quienes buscan tecnología, belleza y bienestar en cada gesto. La marca ha creado una gama que no solo protege y potencia la salud del cabello, sino que transforma la rutina diaria en una experiencia de auténtico lujo. Cuatro joyas del styling —tres innovadores lanzamientos y una versión completamente reinventada del AirStyler más querido del mundo— llegan muy pronto para convertir tu tocador en un salón de belleza de alta gama, donde cada día puede sentirse como una sesión con tu estilista favorito.

Dreame Miracle Pro: da vida a tu cabello con el cuidado de la IA

Gracias a la inteligencia artificial, el Dreame Miracle Pro redefine el arte del secado transformando las esencias nutritivas de su sérum (se incluye en el pack) en una bruma ultrafina que envuelve cada mechón, protegiendo el cabello del calor mientras mantiene el cuero cabelludo fresco y equilibrado. Enriquecido con extractos botánicos naturales, dicho sérum deja el cabello suave, hidratado y resistente, con un brillo natural digno de un tratamiento profesional.

Impulsado por la detección inteligente en tiempo real, el Miracle Pro ajusta automáticamente el flujo de aire y la temperatura para ofrecer un calor óptimo y minimizar los daños. Su luz roja de doble longitud de onda estimula la microcirculación, favoreciendo un crecimiento más fuerte y un cabello visiblemente más denso y radiante.

Con cuatro boquillas magnéticas que se adaptan a cada estilo y una elegante empuñadura con textura de cuero, este secador combina tecnología de vanguardia y diseño sofisticado. Presentado en una exclusiva caja de regalo, el Dreame Miracle Pro se convierte en el aliado perfecto para quienes buscan elevar su rutina de belleza con un toque de lujo digno de salón.

Dreame Miracle Pro estará disponible en la web oficial de Dreame próximamente, antes de que termine el año. Ya está disponible para compra en distribuidores actualizados como El Corte Inglés, por un PVPR de 349€ (Descuento de Black Friday hace que se quede en 329€).

AirStyle Shine: secado, peinado y acabado

El Dreame AirStyle Shine simplifica el peinado gracias a su versatilidad sin igual. Equipado con cinco accesorios magnéticos para secar, alisar, dar volumen, rizar y mucho más, combina múltiples herramientas en un solo dispositivo. Ideal para retoques rápidos y para lograr looks impecables, garantiza tecnologías avanzadas y facilidad de uso para obtener resultados perfectos en todo momento.

El Dreame AirStyle Shine es mucho más que una herramienta de peinado: es un dispositivo multifuncional de alto rendimiento diseñado para adaptarse a cada estilo y necesidad. Equipado con dos boquillas y tres cabezales intercambiables, permite secar, alisar, rizar o eliminar el encrespamiento con precisión y suavidad. Su innovador diseño de flujo de aire mantiene una distancia constante con el cabello y genera una corriente envolvente que se adhiere al mechón, facilitando un peinado más controlado, rápido y sin esfuerzo.

El control inteligente y continuo de la temperatura protege la fibra capilar y permite una transición segura del cabello húmedo al seco, logrando resultados duraderos con un brillo natural. Además, sus tres niveles de temperatura y tres de flujo de aire ofrecen una personalización total, adaptándose a cada tipo de cabello y estilo deseado. El resultado: un acabado impecable, protegido y con ese toque de glamour profesional que eleva cualquier rutina de belleza.

Dreame AirStyle Shine ya está disponible en Amazon y en la web oficial de Dreame a un precio de 249 €. El descuento de Black Friday hace que se quede en 199€.

AirStyle Pro Purple Version: un nuevo color disponible para combinar tu estilo interior con tus accesorios

Tras el gran éxito del Dreame AirStyle Pro, la marca se complace en presentar un diseño renovado para su dispositivo de cuidado del cabello más querido. Basándose en los comentarios y preferencias de los usuarios, Dreame se enorgullece en presentar el AirStyle Pro en un nuevo y vibrante color morado, un tono muy especial que irradia sofisticación y encanto. Este dispositivo de peinado 7 en 1 redefine la experiencia del styling en casa, combinando ingeniería de precisión, versatilidad y resultados de nivel profesional. Diseñado para quienes buscan un acabado impecable sin complicaciones, es el aliado perfecto tanto para los más coquetos como para los profesionales del cuidado capilar.

Gracias a sus siete accesorios magnéticos intercambiables, permite secar, alisar, dar volumen, rizar y mucho más, sustituyendo varias herramientas en un solo dispositivo elegante y potente. Su tecnología avanzada y manejo intuitivo hacen que cada peinado, desde un retoque exprés hasta un look digno de salón, sea rápido, fácil y con un resultado brillante.

Dreame AirStyle Pro en versión morada ya está disponible en Amazon y en la web oficial de Dreame a un precio en promoción de 219 € como parte de los descuentos de Black Friday (teniendo normalmente un PVPR de 349€).

Secador de pelo de alta velocidad Pocket Pro: portátil, profesional, potente, todo en uno

Dreame Pocket Pro, con un peso de solo 300g, es el compañero de viaje ideal. Basado en el éxito del primer modelo de Dreame, el dispositivo comparte el mismo cuerpo compacto, pero añade nuevas boquillas para ofrecer múltiples opciones de peinado. Su potente motor garantiza un secado rápido y discreto en cualquier lugar. Con su diseño de textura metálica, tecnología de iones negativos, control preciso de la temperatura y funcionamiento silencioso, el Pocket Pro ofrece una experiencia profesional de secado y peinado.

Su diseño plegable hace que este dispositivo sea perfecto para retoques rápidos, donde y cuando lo necesites, y cuenta con una función de secado rápido de 40 segundos (en cabello corto) que permite que el secado sea una tarea sin esfuerzo. Los diferentes modos de temperatura (frío, tibio, caliente, ciclo caliente-frío y frío instantáneo) se adaptan a las diversas necesidades de los usuarios, prestando especial atención a la salud del cabello.

Dreame Pocket Pro está ya disponible en Amazon y en la web oficial de Dreame al precio de 169 € (139€ precio de oferta en Black Friday).