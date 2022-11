El ingrediente para decirle adiós a las puntas abiertas para siempre

Las puntas abiertas, también conocidas como tricoptilosis, invaden el cabello de muchas mujeres. Es algo que altera el tallo del cabello, especialmente si es grueso o largo. No se debe pasar por alto, por lo tanto y de hecho, las puntas abiertas deben eliminarse lo antes posible para salvaguardar la salud del cabello. Y si no sabes cómo garantizar un cabello perfecto y sin puntas abiertas , aquí tienes la solución. Todo gracias a un ingrediente natural que es del todo efectivo y que te permitirá evitar tener que cortar las puntas cada dos por tres.

Cabello sin puntas abiertas

Las puntas abiertas, como ya se mencionó, es un problema que afecta a muchas mujeres. Sin embargo, no siempre es fácil de identificar. Por eso, para comprobar su presencia, puede ser útil hacerte una coleta y observar la punta del cabello. Si es desigual porque hay puntas más largas y otras más cortas, lo más probable es que tengas puntas abiertas. Pero, ¿cómo se forman?

Las causas son diferentes. Por ejemplo, las puntas abiertas podrían tener que ver con la pérdida de elasticidad y el envejecimiento prematuro causado por la cantidad reducida de queratina en el cabello. O una deficiencia de hierro causada por una dieta inadecuada. O incluso el humo, que puede hacer que se debilite, o causas externas como los rayos ultravioleta, el aire demasiado seco, la salinidad, el cloro, el viento y el frío. Finalmente, los tratamientos químicos también pueden ser una amenaza que puede conducir a esta imperfección.

El ingrediente para evitar las puntas abiertas

Y ahora que te has cerciorado de que tú también, ¿cómo puedes contrarrestarlo? Por supuesto, la solución más drástica sería cortarlas y hacerlas crecer de nuevo. Pero si te preocupa tanto el largo que no puedes cortar ni un centímetro, entonces lo que sí puedes hacer es recurrir a productos cosméticos a base de minerales, aminoácidos o proteínas. Lástima, sin embargo, que estos no son productos precisamente baratos, pero afortunadamente puedes usar otros productos naturales que consisten en aceites que se aplican en las puntas para fortalecerlas. De hecho puede usar este increíble ingrediente natural y que no es otro que la manteca de karité .

Para ser aplicado solo en las puntas con los dedos, este producto es verdaderamente regenerador para tu cabello. Pero también puedes optar por el aceite de coco como tónico eficaz para aplicar sobre el cabello mojado o el aceite de almendras, para dejar actuar unos 20 minutos. Finalmente, el aceite de brócoli se puede elegir como agente anti-frizz, abrillantador y suavizante.

Ahora que conoces todas las soluciones para decir adiós a las puntas abiertas, ¡seguro que ya no las verás tan a menudo!.