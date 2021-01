Sufrir de puntas abiertas es algo bastante común debido a múltiples factores que tienen que ver con el cuidado del pelo y otras cuestiones como por ejemplo no querer cortar nunca el cabello, o tenerlo debilitado por culpa de una mala alimentación o el abuso de productos que en realidad dañan bastante el pelo. Para cuidar las puntas y evitar que se abran existen varios remedios, que os vamos a mencionar, pero también será bueno que las cortes, algo que te explicamos paso a paso a continuación.

Tips para cortar las puntas abiertas en casa

El cabello hay que cuidarlo siempre: cuando empieza a desgastarse y notamos que las puntas se van a abrir sobre todo si tenemos el pelo largo, es bueno actuar. Y si no tenemos la oportunidad de ir a la peluquería pero queremos resolver el problema y poder lucir un cabello sano y sin puntas abiertas, no nos quedará otra que cortarlas en casa.

Lo primero y primordial es saber que al peinar el cabello siempre debemos hacerlo con cuidado ya que es por culpa de tirones y de peinar demasiado rápido, que muchas veces las puntas se abren antes de tiempo. También será bueno utilizar productos específicos como champú y acondicionador que nutran el cabello y protegen su superficie, ayudando así a prevenir la formación de puntas abiertas.

Pero en el caso de darnos cuenta que ya es demasiado tarde y que las puntas se han abierto, podemos proceder cortando del siguiente modo:

-Ármate con un par de tijeras específicas para cortar pelo que estén bien afiladas.

-Mira de cerca las puntas si están gastadas y vale la pena cortarlas.

-Si tienes el pelo ondulado y rizado, será bueno alisarlo con la plancha, antes de proceder, dado que no tienes el ojo experto y entrenado del peluquero, por lo que te será más fácil cortar solo la punta si el pelo está liso.

-Antes que nada debes además lavar y secar bien el cabello.

-Luego procede a peinarlo bien con un peine de dientes anchos eliminando los nudos.

-Divide el cabello en secciones que no sean demasiado gruesas.

-Empieza a trabajar en la zona cercana al rostro y corta gradualmente las puntas de cada división hasta llegar al otro lado del rostro.

-Enrolla cada mechón que hayas formado sobre sí mismo antes de cortar para resaltar las puntas abiertas.

-Enfoca tu mirada en las puntas que no están alineadas y que sobresalen (normalmente si te fijas, verás que se van hacia un lado),ya que son esas las que debes cortar primero.

-Con unas tijeras, corta las puntas que se «escapan» y luego procede con el resto de la punta. Debes cortar como mucho, medio centímetro, teniendo cuidado de no sobrepasar esa medida ya que entonces quizás te arrepientas si bien estás arreglando tus puntas y no cortando el cabello.

-Para asegurarte de que has eliminado todas las puntas abiertas, gira la sección al revés y repite la misma operación para todo el cabello.

-Asegúrate de que cada punta cortada tenga una pinza, para no confundirla con las puntas aún no trabajadas.

Elimina las puntas abiertas con la técnica del «Hair Dusting»

Ya habéis visto de qué modo podemos cortar las puntas abiertas en casa, y con ello seguro que conseguirás que tu pelo se vea mucho más sano y cuidado, pero en el caso de que tengas miedo de cortar las puntas, pero no puedas ir al peluquero, siempre puedes recurrir a algunos «trucos» que nos van a servir para cerrar nuestras puntas si necesidad de usar la tijera.

Uno de los más conocidos, y quizás hayas oído hablar de él antes, es una técnica llamada » Hair Dusting » que es capaz de eliminar las puntas abiertas sin afectar la longitud de tu pelo, es decir, sin que tengas que cortar nada. De hecho es bastante similar a lo que os hemos explicado, pero sin tener que cortar tanto la punta, sino que solo vas a eliminar aquellas que se escapen al groso de la punta de cada mechón en el que hayas dividido el pelo.

Un método que se utiliza mucho en Estados Unidos y que aunque es algo laborioso, dado que tendrás que fijarte bien e ir cortando punta por punta, no afectará para nada al largo de tu cabello.

Importante será proceder sobre el cabello liso y seco , de modo que las puntas abiertas sean claramente visibles. Luego, será cuestión de pasar las tijeras por todos los largos, eliminando solo los extremos dañados. La hoja de la tijera atrapará las puntas abiertas que salen, «desempolvando» el cabello y liberándolo de las puntas dañadas.

Para realizar esta técnica se necesita muchas paciencia, una buena destreza y unas tijeras de peluquería muy afiladas.

Elimina las puntas abiertas con una plancha especial

La plancha suele ser uno de los principales enemigos de nuestras puntas, precisamente porque, debido a las altas temperaturas, favorece la aparición de puntas abiertas. Sin embargo, hay una placa especial que ha sido diseñada para eliminar las puntas abiertas y se llama » Eliminator» o «Split Ender». Es una herramienta que en lugar de alisar el cabello promete eliminar las puntas abiertas en pocos pasos.

Actualmente está en el mercado en los principales ecommerce a un precio no precisamente económico (a unos 200 €), o alternativamente puedes probarlo en los salones más reconocidos. De hecho, no es una práctica muy extendida, si no entre algunos estilistas que están particularmente interesados ​​en probar nuevas técnicas.