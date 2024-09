HONOR Magic V3: el smartphone plegable más fino del mundo que revoluciona con su magia

Con unas características alucinantes, así es el nuevo HONOR Magic V3. Este smartphone Premium de alta gama va un paso más allá de todo lo que hemos conocido hasta ahora. Es plegable, ligero y extrafino (de hecho, el más fino del mundo), para que lo podamos llevar en los espacios más reducidos, y encierra la tecnología y la innovación más sofisticada del mercado, una herramienta que nos hará la vida más fácil, tanto en entornos laborales como personales y de ocio.

Y es que HONOR, que se ha erigido como una de las compañías tecnológicas más punteras del mundo, ha puesto toda la maquinaria a funcionar para ofrecer a los amantes de los smartphone premium, usando más de 200 patentes propias para su fabricación y puesta en el mercado, el dispositivo más vanguardista dotado de las mejores funcionalidades.

Alianza con Google

Todo este trabajo incansable de HONOR ha dado como resultado un smartphone top plegable tipo libro, algo que hará más fácil nuestro día a día y, sin duda, marcando la diferencia con otros dispositivos del mismo segmento.

Además, la compañía se ha aliado con el gigante tecnológico Google para elevar la experiencia de uso a través de herramientas de IA impulsadas por Google Cloud . Este tándem estratégico combina las avanzadas capacidades de Inteligencia Artificial (IA) de HONOR con la infraestructura en la nube de Google, ofreciendo unas funciones diseñadas para simplificar los usos de vida diaria.

Inteligencia Artificial

El modelo HONOR Magic V3 es una nueva generación de smartphone de la compañía que va a revolucionar el mundo de la telefonía. No sólo porque es plegable y el más fino del mundo, sino porque, además, sus características de Inteligencia Artificial permiten, por ejemplo, traducir conversaciones en tiempo real con Face to Face Translation, eliminar elementos no deseados en fotos con AI Eraser y traducir notas instantáneamente con Notes Live Translation.

Contra los golpes, HONOR mejora su durabilidad gracias a una pantalla interior HONOR Super Armored y el escudo HONOR Anti-scratch NanoCrystal, que da protección a ambas pantallas. Además, la patente Super Steel Hinge de HONOR garantiza que este dispositivo pueda soportar hasta 500.000 ciclos de plegado.

La nueva era de los milímetros

HONOR Magic V3 ha adelantado a sus competidores en cuanto a eficiencia y herramientas innovadoras, y también al diseño extrafino que nada tiene que ver con las medidas de otros smartphones premium del mercado. Tiene un grosor de 9,2 milímetros, superando el grosor del modelo Magic V2, que ya se posicionó en el mercado como el primer escalón de la nueva era del milímetro, dejando de lado la era de los centímetros. Esto le sitúa como el smartphone plegable más fino del mercado a nivel mundial.

Hasta el momento, ninguna compañía ha conseguido adentrarse en el territorio de los plegables súper finos con éxito, hasta esta apuesta por la innovación de HONOR. Con el modelo Magic V3 podremos desplegar la magia y vivir momentos inolvidables gracias a la vanguardia tecnológica que permite almacenar toda la información audiovisual con total seguridad, sin miedo a perder nada.

Inmortalizar momentos para siempre

Con una memoria de 12 GB y una batería de silicio-carbono HONOR SuperCharge 66W y Wireless SuperCharge 50W para disfrutar por más tiempo de toda la magia de Magic V3. Posee una cámara ultra gran angular de 40 MP, lo que permite a los usuarios capturar fotografías deportivas con amplio detalle y un teleobjetivo de 50 MP, tanto en la pantalla interior como exterior.

Los amantes de los selfies con el HONOR Magic V3 también capturarán unas fantásticas imágenes con la excepcional cámara frontal de 20 MP.

HONOR Magic V3 también ofrece tres modos de fotografía personalizados de Studio Harcourt: Harcourt Vibrant, Harcourt Color y Harcourt Classic, todos desarrollados en colaboración con la icónica casa de retratos francesa.

Elegancia y diseño que rompe moldes

Diseño innovador y excepcional, con una cámara octogonal en forma de cúpula que rinde homenaje a la arquitectura clásica. Además, este modelo está disponible en varios colores inspirados en la naturaleza: negro, verde y marrón rojizo. Elegancia y diseño por igual en un modelo que rompe moldes.

El nuevo HONOR Magic V3 está en el mercado desplegando su magia y tiene un precio de 1.999 euros. No obstante, desde el día 5 de septiembre y hasta final del mes se puede adquirir con la siguiente oferta de lanzamiento: Cupón de 300 euros de descuento + HONOR Super Charge de 66W + HONOR Magic-Pen + 6 meses de protección de pantalla. Por otro lado, los primeros 50 usuarios que adquieran el producto disfrutarán de un regalo extra: HONOR Watch 4.