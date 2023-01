El entrenamiento que no creerás para perder la grasa facial en ¡25 segundos!

¿Alguna vez has querido perder la grasa de tu cara , o al menos lo que consideras un exceso ? ¿Te ves con un rostro que no te satisface, te gustaría «remodelarlo» a tu gusto sin recurrir a la cirugía estética ? En realidad no existen trucos milagrosos … sin embargo, existe alguna posibilidad de realizar algunos ejercicios faciales que ayudarán a tu rostro y en concreto, tenemos para explicarte un entrenamiento de tan sólo 25 segundos para reducir al máximo la grasa facial.

Pierde la grasa facial en 25 segundos

Hay que señalar antes que nada que es imposible adelgazar solo y en concreto en una parte del cuerpo . La pérdida de peso, cuando se produce, involucra a todo el organismo y a cada parte del cuerpo: la buena noticia es que, sin embargo, comienza a hacerlo (o al menos a mostrar sus efectos) desde la cara.

A esto se le suma el que existen una serie de ejercicios que son muy sencillos o simples de seguir y que a la vez, te van a servir para reducir la grasa acumulada en el rostro. Ejercicios que al menos se deben repetir tres veces por semana y en un tiempo muy corto ya que sólo vas a necesitar 25 segundos para cada uno. Se trata de sencillos ejercicios faciales destinados a estimular los músculos de la cara y aumentar la circulación sanguínea.

Los ejercicios que debes hacer

Vayamos en orden y comencemos desde el principio. En el primer ejercicio, en primer lugar, hay que levantar la barbilla, «tirando» de la parte inferior de la cara y la barbilla hacia arriba, flexionando los músculos de la mandíbula. Este ejercicio debe repetirse 10-15 veces, durante 25-30 segundos.

Luego, podemos pasar al segundo ejercicio, o al divertido ejercicio de » cara de pez «. Es muy fácil hacerlo, consiste en succionar tus mejillas y mantén esta posición durante 25-30 segundos. Finalmente, para concluir la serie, tienes que hacer un tercer ejercicio que consiste en inflar tus mejillas intermitentemente de derecha a izquierda, moviendo el aire de lado a lado, de modo que puedas notar incluso un ligero dolor que será señal de que el ejercicio va a ser efectivo.

Estos tres sencillos ejercicios te aportarán un bonito efecto: una apariencia más esbelta de tu rostro, que por lo tanto parecerá menos «gordo». Deben realizarse con la conciencia de que aportan beneficios a nuestro rostro , pero también con la de su inutilidad si no van acompañadas de un estilo de vida saludable, otros ejercicios que involucren al resto del cuerpo y, sobre todo, una alimentación equilibrada.