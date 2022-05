Dieta: no es necesario eliminar todas las grasas para adelgazar

Lo primero que se piensa cuando una persona tiene sobrepeso es la palabra «grasa» o también «cómo eliminar la grasa». Algo que a muchas personas preocupa ciertamente cuando deciden ponerse a dieta para adelgazar y verse más en forma, más guapa o más sana, que debe ser lo primero a tener en cuenta. Sin embargo, este argumento presenta ideas generalizadas que no son muy claras, que se dan por supuestas o que están completamente equivocadas. Una de estas ideas es que eliminar la grasa es la única manera de perder peso. No es así del todo. De hecho, estar a dieta no implica eliminar todas las grasas que se ingieren.

Dieta: no hay que eliminar las grasas

Todavía muchos creen que la grasa significa algo malo. Pero existen diferentes tipos de grasas que entran en nuestro organismo a través de los alimentos por lo que es importante conocerlas bien para saber cuáles podemos seguir tomando a pesar de estar a dieta y cuáles es mejor eliminar.

Hay grasas saturadas y grasas no saturadas. Los primeros son perjudiciales para la salud si se toman en exceso, pero los otros son imprescindibles. Veamos a continuación todos los detalles sobre este tema para una mayor conciencia.

Qué grasas reducir y cuáles no

El miedo que se tiene a las grasas cuando estamos a dieta es injustificado. Las grasas deben consumirse, solo en el tipo correcto y en las cantidades correctas, eso es todo. En los alimentos procesados ​​es evidente que hay una gran cantidad de grasas saturadas que no son buenas para nuestro organismo. Pero si hablamos de grasas insaturadas , entonces estas son preciadas aliadas para nuestra salud.

Las grasas no saturadas se encuentran en el pescado, las nueces y los huevos. Estas grasas “buenas” no afectan en absoluto al aumento de peso y, de hecho, el 30% de las calorías, según los expertos, se deben tomar de estos alimentos todos los días . Piensa que estas sustancias son capaces de reducir la inflamación general y fortalecer el sistema inmunológico. Además, son aliados de la salud cerebral y cardíaca.

Por lo tanto, lo importante es informarse y cambiar la dieta en consecuencia. Para ello, por supuesto, siempre debes confiar en un especialista para que él pueda determinar cuáles son tus parámetros, necesidades y problemas de salud y construir una dieta perfecta para que solo te brinde tantos beneficios. Estar a dieta no implica tener que pasarlo mal o pasar hambre. En manos de ese especialista podremos perder peso de forma saludable y con una dieta lo más variada posible.