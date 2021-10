¿Conoces la Clínica Mayo ? Es un centro médico universitario con sede en Rochester, Estados Unidos, conocido y reconocido entre los profesionales de la salud. Considerada una fuente confiable de información en el campo médico, dedica una sección completa de su sitio web a la difusión de temas médico-científicos. Entre sus artículos podemos encontrar mucha información sobre la pérdida de peso, pero también existe una web totalmente dedicada a la dieta de la Clínica Mayo o dieta Mayo Clinic, el programa de control de peso a largo plazo desarrollado por los expertos de este centro médico. Averigüemos qué es, qué alimentos permite y qué riesgos tiene.

Qué es la dieta Mayo Clinc

La dieta de la Clínica Mayo tiene dos fases . La primera (¡ Piérdelo! ) Te permite empezar a adelgazar, tiene una duración de 2 semanas y promete adelgazar entre 2,7 y 4,5 kg. Esta primera pérdida de peso rápida debería ayudarte a sentiree motivado. Pero en estas 2 primeras semanas también tienes otro objetivo por alcanzar: aprender también a reconocer los comportamientos y hábitos que pueden afectar tu peso. Al final de estos primeros 15 días deberías haber adquirido 5 hábitos saludables, deberías haber perdido 5 hábitos no saludables y deberías haber adoptado otros 5 comportamientos saludables «extra».

Durante la segunda fase (¡ Vívelo! ) aún puedes perder peso (de medio kilo a 1 kilo por semana). Mientras tanto, deberás continuar aplicando lo que aprendiste durante la primera etapa y obtener otros conocimientos más profundos. En particular, necesitará aprender:

Cómo elegir los alimentos para incluir en tu dieta

cómo organizar tus comidas

que porciones son adecuadas para ti

cómo mantenerse físicamente activo

cómo seguir hábitos saludables

Todo lo que aprenderás en la segunda fase también te ayudará a no recuperar los kilos perdidos .

Los alimentos permitidos

Para saber qué alimentos están permitidos en la dieta Mayo Clinic, basta con echar un vistazo a su pirámide alimenticia , que es muy similar a la de la dieta mediterránea. En su base hay, de hecho, frutas y verduras . Inmediatamente arriba se encuentran los cereales (de preferencia en la versión integral, como en el caso de la dieta mediterránea), más arriba están las fuentes de proteínas y lácteos, luego las grasas (preferiblemente insaturadas – otra analogía con la dieta mediterránea ) y, encima, los dulces.

Probablemente hayas adivinado cómo debes interpretar esta pirámide: cuanto más alto es un alimento, menores son las cantidades que puedes consumir. Por lo tanto, tu dieta debe ser rica en alimentos de origen vegetal, acompañada de cantidades más limitadas de carne, pescado y productos lácteos. Y no debes disfrutar de dulces en abundancia: 1-2 veces a la semana es más que suficiente, a menos que prefieras dividir estas 2 porciones semanales en porciones más pequeñas (75 calorías cada una, aproximadamente iguales, por ejemplo, a una barra de cereal) a distribuir en 7 días.

En cuanto al tamaño de las porciones, la dieta de la Clínica Mayo no hace pesar los alimentos. Esto no significa que puedas comer hasta saciarte. Para darse cuenta de esto, solo echa un vistazo al ejemplo del menú que tienen en su web:

Desayuno : media taza de avena cocida con 1 taza de leche y 2 cucharadas de pasas, ¼ taza de mango, 1 bebida sin calorías

: media taza de avena cocida con 1 taza de leche y 2 cucharadas de pasas, ¼ taza de mango, 1 bebida sin calorías Almuerzo : tortitas de quinoa y boniato, ensalada con salsas descremadas, 1 bebida sin calorías

: tortitas de quinoa y boniato, ensalada con salsas descremadas, 1 bebida sin calorías Cena : 1 pita, ¾ taza de ensalada de frutas, 1 bebida sin calorías

: 1 pita, ¾ taza de ensalada de frutas, 1 bebida sin calorías Snacks : 1 taza de pimiento en rodajas y 2 cucharadas de hummus

Riesgos y contraindicaciones

La dieta de la Clínica Mayo es potencialmente adecuada para todos los adultos sanos. Los posibles riesgos incluyen problemas gastrointestinales, particularmente hinchazón , con los que puede tener problemas temporalmente si no está acostumbrado a una dieta alta en fibra. Por si acaso, es mejor que no introduzcas repentinamente grandes cantidades de frutas, verduras y legumbres en tu dieta: aumenta las cantidades gradualmente, para que tu intestino se acostumbre a manejarlas.

Por otro lado, la dieta tampoco tiene contraindicaciones específicas. Sin embargo, se recomienda que tengas cuidado si tienes diabetes . En este caso, podría ser mejor, por ejemplo, preferir snacks a base de vegetales en lugar de snacks a base de frutas.

De forma más general, aunque no tengas problemas de salud específicos lo mejor es que consultes con tu médico o nutricionista antes de emprender esta dieta: sabrán aconsejarte para que obtengas los mayores beneficios posibles sin correr ningún riesgo. Y tal vez te ayuden a que los consejos de los expertos de Mayo Clinic se integren más fácilmente con tus hábitos y tradiciones. De hecho, no debes olvidar que se trata de un programa desarrollado en Estados Unidos y que, por tanto, ofrece alimentos que pueden ser más difíciles de encontrar en España o que no estás acostumbrado a consumir, como los boniatos y pita mencionados. en el menú del ejemplo anterior.