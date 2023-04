Cuántos pasos dar al día para adelgazar: el número que no esperas

Mantener el peso bajo control es realmente importante porque también significa preservar tu salud. El día a día, sin embargo, siempre está lleno de compromisos y no siempre es posible comer sano y hacer deporte. Pero no todos saben que es posible mantenerse en forma incluso con un simple gesto diario como caminar. Ciertamente caminas mucho todos los días, pero siempre sería bueno monitorear cuántos pasos das y verificar si estás dentro del número recomendado para perder peso o no. De esta manera, puedes agregar algunos pasos adicionales a tu día para activar el cuerpo y perder peso. Entonces, ¿Cuántos pasos hay que dar al día para adelgazar? la respuesta es sorprendente.

Cuántos pasos dar al día para adelgazar

No todo el mundo lo sabe, pero hay un número preciso de pasos a seguir cada día que te permite perder peso rápidamente y sin hacer demasiado esfuerzo. Si no tienes tiempo para ir al gimnasio o hacer ejercicio en casa, esta es la solución para ti, ya que todos podemos dar algunos pasos de más a lo largo del día. Por ejemplo, podrías tomar un camino más largo para llegar al trabajo (si vas caminando) o, después de sacar la basura, dar una vuelta por el edificio hasta llegar al número de pasos que te hacen perder peso. O, si tienes un perro, no puedes perder la oportunidad de que deis un agradable paseo todos los días para alcanzar la meta diaria y pasar un buen rato juntos.

Según los expertos, 10.000 pasos al día serían suficientes para adelgazar y la razón es muy sencilla. De hecho, 10 mil pasos corresponden a unos 7 km y medio por día. Caminar esta distancia todos los días te permite quemar casi 10 000 calorías adicionales por mes , lo que equivale a alrededor de una libra de grasa.

Así que caminar y dar 10.000 pasos al día combinado con una dieta sana y equilibrada te permite perder peso de forma rápida y saludable. Además, caminar es bueno para las piernas, reduce la hinchazón y tonifica y combate la celulitis y, por último, pero no menos importante, acelera el metabolismo y también ayuda a la circulación.

Por otro lado caminar esos 10.000 pasos también será bueno para rejuvenecer el cerebro. ¿De qué modo? Uno de los estudios más recientes sobre actividad física realizado en la Universidad de Georgia en los Estados Unidos encontró que el ejercicio, incluso el ejercicio ligero, protege ciertas cualidades neuronales que se deterioran con la edad, incluidas las habilidades cognitivas. De este modo, caminar afecta y protege a las redes neuronales.