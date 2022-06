Bronceador: 3 errores que nunca debes cometer

El bronceador es un cosmético que usan las mujeres en invierno para dar un poco más de color al rostro, similar a un bronceado. Pero también se utiliza en verano para potenciar el bronceado natural y definir mejor todas las partes del rostro. Puede parecer un cosmético aliado y fácil de usar , pero no lo es. De hecho, entra en esa categoría de maquillajes en los que se necesita muy poco para equivocarse y no lograr el efecto deseado. Una de ellas es aparecer con un rostro demasiado oscuro en comparación con el resto del cuerpo, el llamado “efecto máscara”. Muchas mujeres saben cómo evitarlo, otras no. Descubramos a continuación no sólo este sino otros tres errores que es fácil cometer con el uso del bronceador en verano y cómo evitarlos.

Bronceador: 3 errores a evitar

Veamos a continuación, cómo descubrir y analizar lentamente algunos errores que deben evitarse absolutamente y nunca cometer cuando se trata del maquillaje de la cara y deseas usar polvos bronceadores o bronceador.

Como todos los productos que dan color al rostro, es necesario prestar mucha atención al color que se compra. Además, es igualmente importante elegir la textura adecuada y saber aplicarlo bien en el rostro. Entonces, los 3 errores que nunca debes cometer son los siguientes:

Comprar el color equivocado : hay dos cosas a considerar, que son el tono de la piel y el subtono. Solo toma un solo tono más oscuro que la piel o el bronceado que tienes, pero nunca olvides el subtono de tu tez. En esto, una esteticista o un experto en el sector puede ser útil: las personas de subtono frío deben usar marrón bronce frío y beige, las de subtono cálido, en cambio, deben optar por colores melocotón;

Uso de brochas incorrectas : la única brocha a utilizar es la redonda, grande con cerdas compactas y naturales;

Aplicar el producto en los lugares equivocados: antes que nada es bueno recordar que se debe aplicar poco producto a la vez, y no en todo el rostro. Debe colocarse en la frente y las mejillas, comenzando desde la oreja y desvaneciéndose debajo del pómulo.

Esta es la única manera correcta de proceder. Si tienes el color equivocado, no adecuado para el tuyo, si aplicas demasiado producto y por todo el rostro, entonces será una exageración que seguramente creará un mal efecto para quienes te miren. La sobriedad y el t0no adecuado son la clave para lucir cada vez más bella.