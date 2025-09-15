Más allá de la pérdida de peso: la transformación física y mental de Pilar y Óscar gracias a Naturhouse

Pilar, de 44 años, consiguió perder 14 kilos en sólo cuatro meses, aunque para ella lo más importante no fue el número en la báscula, sino el cambio completo en su estilo de vida. “Es importante tener claro que, si cambias tus hábitos alimenticios y de vida, te vas a sentir mejor, vas a poder hacer ejercicio más fácilmente, te vas a sentir más ágil y tu salud lo va a agradecer mucho”, afirma con convicción.

Y es que no se trata de seguir una dieta estricta, sino de integrar la salud en el día a día, sin renunciar al disfrute. “Tenemos muchos eventos y no pasa nada si algún día te excedes. Luego se remonta. Además, siempre dentro de los eventos puede haber opciones más sanas”, explica Pilar, demostrando que equilibrio y bienestar pueden ir de la mano.

Aprendizaje y constancia: el caso de Óscar

Óscar, de 39 años, llegó a Naturhouse en un momento de agotamiento físico y mental. Pesaba 79 kilos, sus analíticas no eran buenas -con el colesterol por encima de 140- y había dejado de hacer deporte. “Me sentía cansado, apático… poco a poco me fui mermando”, recuerda.

En apenas dos meses perdió 11 kilos. Lo hizo con disciplina, pero sin renunciar a disfrutar del proceso. “Con mucho sacrificio, aunque poco sufrimiento”, aclara. “El sacrificio dura 90 días, está estudiado, es lo que tardamos en convertir algo en hábito. A partir de ahí acaba siendo algo cotidiano”.

Lo que más valora, hoy en día, es el aprendizaje. Gracias al acompañamiento de Naturhouse, comprendió la importancia de una alimentación equilibrada. “No tenía ningún conocimiento del equilibrio de las calorías o de la necesidad de incluir ciertas proteínas en la dieta. Ahora aplico lo que aprendí en mi día a día”, asegura.

El impacto más allá del físico

Los resultados no se limitaron a lo visible. En ambos casos, el cambio ha sido también emocional. Óscar lo expresa sin rodeos: “Mentalmente he tenido un cambio brutal. Me levanto alegre, duermo más profundamente, los análisis vuelven a salir bien y practico mucho deporte”.

Ahora, aunque solo acude de forma puntual, sigue contando con el apoyo de los productos de Naturhouse como “una palanca que me ayuda a conseguir los objetivos”. Para él, el verdadero valor está en haber integrado una rutina saludable en su vida, sin necesidad de renuncias extremas.

Un método que transforma

Mabel, responsable del centro Naturhouse en la Calle Corregidor Alonso Tobar, 8, en Moratalaz, ha acompañado ambos procesos desde el principio. Fue Óscar quien llegó primero y, al ver su transformación, Pilar también decidió probar. “Estoy muy orgullosa de ellos. Óscar se sentía mucho mejor física y psicológicamente, y eso animó a Pilar a confiar en nosotros”, cuenta.

La progresión de Pilar fue también notable, comenzó incluso a hacer ejercicio de forma regular, algo impensable para ella meses atrás. “Ambos tienen una vida social muy activa y, aún así, han logrado sus objetivos”, añade Mabel.

Su historia es también la de una nueva actitud frente a la salud. Hoy no se permiten ganar más de dos kilos sin actuar para volver a sentirse bien. “La alegría y energía que han transmitido es maravilloso verlo semana tras semana”, concluye con emoción.