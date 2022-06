Las auténticas zapatillas venecianas que van a llevar todas las niñas bien

Venezianas, así es la firma que presenta las auténticas zapatillas Made in Italy originalmente conocidas como friulianas que van a llevar todas las niñas bien este verano. Además, seguro que si has viajado a Venezia las has visto porque allí, en esta pequeña ciudad, todos los gondoleros las calzan porque no arañan la pintura de las góndolas.

También, dicen los mentideros, que este calzado suave ha sido usado por los aristócratas de la ciudad italiana para visitar de manera silenciosa los aposentos de sus amantes porque al tener la suela de neumático de bicicletas todo era mucho más silencioso.

Venezianas, además, es la auténtica firma de calzado porque, entre otros aspectos y lo que las diferencia de otras marcas similares, mantiene la tradición italiana «sacchetto» en la fabricación de todos y cada uno de sus modelos. Esta técnica «sacchetto» es propia de la región de Friuli (Italia), de ahí que las venecianas fueran llamadas originalmente “friulanas”. El «saccheto» permite que las venecianas no necesiten ningún refuerzo interior o resorte, de ahí su flexibilidad y comodidad.

Fabricación artesana con suelas de neumático reciclado

Las piezas de Venezianas están fabricadas artesanalmente, con certificado de economía local circular y haciendo uso de materias primas recicladas, como la suela de sus zapatos, hecha a través de goma de neumático reciclado, signo de identidad de las auténticas «friulane».

Para su colección otoño/invierno 22/23, Venezianas apuesta por elegantes y clásicas propuestas, pero que a su vez, son también atrevidas y modernas. Con un extra de protección para el frío, pero siempre manteniendo la esencia y tradición de las auténticas Venezianas.

Por eso, propone para la próxima temporada, modelos en los que los colores, la combinación de los mismos, el terciopelo, la piel y el animal print, son los absolutos protagonistas.

Esta colección aúna sus diseños más icónicos y clásicos como el modelo Manu; el modelo Mary Jane, caracterizado por su cinta y punta redonda; el modelo Greta, que reinterpreta los clásicos modelos con una horma de punta, dando así un aire fresco y moderno; o los modelos Ambra e Indies, diseños diferentes y aptos sólo para los más atrevidos.

Acompañando a estos, se une a la familia de Venezianas un nuevo y exclusivo diseño, las sneakers de doble suela inspiradas en las «friulanas», el must have de la temporada y una apuesta diferente y única hasta el momento.

Venezianas trae la tradición italiana de las auténticas «friulanas». Una puesta en valor por la artesanía, la historia y la sostenibilidad de una firma que destaca por su autenticidad y versatilidad.

La historia de Venezianas comienza en la región italiana de Friuli, en el S. XIX cuando se usaban como calzado de fiesta o ceremonia. Con el paso del tiempo, se fueron convirtiendo en un elemento característico y esencial de la vida en Venecia, usado sobre todo por nobles y gondoleros. De ahí el nombre por el que también son conocidas, «venezianas», pero las venecianas no son solo un calzado de moda y tendencia, de fabricación artesanal, se hacen a mano siguiendo el método tradicional «sacchetto”.

Trabajo con detalle en manos de artesanos italianos

Cómodos, antideslizantes y no dañinos para la madera, eran y son perfectos para llevar en las embarcaciones, de ahí su popularidad entre los gondoleros de Venecia. También, contribuyó a su popularidad su uso por los nobles venecianos, que, elegantes, los usaban para recibir a los invitados en sus palacios.

En Venezianas trabajan con diseñadores y artesanos italianos. Los modelos cuentan con certificado de economía circular local, trabajando con proveedores y profesionales locales de la región donde se fabrican. La firma apuesta por seguir la tradición en el uso de las mejores materias primas, buscando un resultado final que les diferencie como un producto especial, sostenible y distinguido sobre el resto.