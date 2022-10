¡Atención! Tenemos la mejor ruta de torreznos en Madrid

Los torreznos son una de nuestras delicias gastronómicas más queridas. Unas tiras de tocino de cerdo fritas que se convierten en una especie de corteza a la que es imposible resistirse. Son populares en toda España aunque regiones como Ávila y Castilla y León siempre los han considerado muy propios y también se consideran originarios de Soria. De hecho en estos lugares no sólo son populares como una de las mejores tapas que podemos comer sino que también en el pasado, se comían como desayuno. En el resto de España como decimos, también encontramos riquísimos torreznos y en Madrid en concreto puedes comer los mejores en la ruta que ahora te proponemos.

La ruta de los torreznos en Madrid

Crujientes por fuera, tiernos por dentro los torreznos son toda una delicia a la que es casi imposible resistirse. Se comen en toda España y aunque se dice de ellos, que están considerados Patrimonio Gastronómico de la Humanidad por la UNESCO, lo cierto es que dicho «título» no existe como tal aunque esto no quiere decir que la UNESCO no los reconozca, de hecho son considerados un «Bien Inmaterial» como lo es también la dieta mediterránea.

Si eres amante de los torreznos y deseas poder comer los mejores de Madrid, lo cierto es que tienes varias opciones al respecto. Locales como estos que seguro que visitarás en más de una ocasión a partir de ahora.

Los Galayos

En la Plaza Mayor (Calle Botoneras 5) tenemos este local que está considerado el que mejor hace los torreznos de todo Madrid. El secreto de su éxito radica en freír la panceta en el horno a 100 grados y luego fríen en la sartén con el fuego fuerte para crear una corteza irresistible.

Treze

Ubicado en el calle General Pardiñas (número 36), Treze es un restaurante bastante conocido de Madrid gracias precisamente a las deliciosas tiras de bacon frito que sirven. Incluso promocionan en redes sus torreznos bajo el hashtag #torrezningpeople.

Roostiq

Ubicado en Chueca (Calle Augusto Figueroa, 47), este restaurante destaca por contar con su propia dehesa en la que crían sus cerdos a partir de los cuáles elaboran sus propios torreznos que hacen al horno y que sirven con champán.

La Raquetista

La Raquetista (Calle Dr Castelo 19) es como ellos mismos se definen una «taberna castiza» que se han hecho famosos también por sus torreznos que cocinan durante muchas horas (al menos 12) para un resultado increíble. Tienen además un «secreto» de antaño que consiste en separar la carne de la corteza, la cual fríen aparte.

La Tasquita de Enfrente

El restaurante de Juanjo López, experto en cocina tradicional, es otro de los que destaca en lo que respecta a comer los mejores torreznos de Madrid. La Tasquita de Enfrente (calle Ballesta 6) te parecerá el sitio ideal para comerlos, acompañados además de unas deliciosas patatas revolconas.