Tener toda la información y los usos de la tecnología más avanzada en un solo accesorio masculino. Así es el nuevo Lotus Connected, un reloj que fusiona a la perfección la apariencia más fiel de un analógico elegante con las funcionalidades de un dispositivo de última generación que te ayudará a permanecer conectado de manera permanente.

Concretamente, la colección de Lotus Connected se compone de 35 relojes masculinos pensados, sobre todo, para hombres pragmáticos y atrevidos a los que, además, les importa y les interesa la alta tecnología y la innovación. Eso sí, sin perder de vista un diseño cuidado y urbano que vaya acorde con todo tipo de estilos, desde los más clásicos, atrevidos o informales, pero siempre con personalidad.

Los modelos de Lotus Connected están hechos de materiales premium como el acero inoxidable, la malla milanesa o la piel, todos ellos combinados con tonalidades discretas y muy elegantes como el dorado, el azul, el plateado y el rojo. Una mezcla de tonalidades perfecta para lucir reloj en la muñeca tanto en los momentos de ocio como de trabajo. Una fabricación con materias primas de primera calidad que hace que este nuevo modelo sea altamente resistente al agua (100 metros) y la duración de la batería es de hasta dos años.

Mucho más que un complemento

Los relojes Lotus Connected, además, y esto no es ningún detalle baladí, van más allá de un complemento porque una vez que lo tengas en las manos se convertirán en un accesorio imprescindible del día día. Poseen la capacidad de filtrar notificaciones para que no te pierdas nada, encontrar el dispositivo móvil (es compatible tanto con Android como con IPhone) si no lo encuentras, controlar la música que tengamos sincronizada para ponerle banda sonora a cada momento y los pasos que das a lo largo de la jornada cuidando de tu salud.

También tienen funciones de control de llamada, puedes rechazar una llamada entrante desde el reloj con sólo pulsar un botón, controla de forma remota la cámara para obtener la imagen perfecta, tiene la opción de que te lleva a casa con toda seguridad para que no te preocupes por nada o ¡controlar la domótica de casa para que al llegar todo esté listo para

Sin duda, los amantes de la tecnología y el estilo cosmopolita a los que les gusta tener el control de su tiempo y de su vida ya han encontrado el reloj definitivo: el Lotus Connected.

¿Cómo conecto mi Lotus Connected a mi teléfono móvil?

Entrar en la App Store o Play Store y descargar la App Lotus Connected con el sistema BlueTooth del dispositivo activado. El reloj Lotus Connected debe estar cerca y debes estar atento a las señales que saldrán como los permisos para enlazar ambos dispositivos. Comenzará la sincronización, que tardará unos minutos ¡y el Lotus Connected estará listo para ofrecer todas sus funcionalidades!

Descubra esto y mucho más en Lotus Connected.