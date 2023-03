Aceite de romero para hacer crecer el cabello: así debes usarlo

El aceite de romero es un producto muy importante para la aromaterapia y también es útil para el cuidado del cabello. Pero, ¿se puede usar para hacer crecer el cabello? Existe la creencia que este es un aceite cuyas propiedades acelera el crecimiento del pelo de modo que vamos a ver qué hay de cierto en ello a partir de un estudio que se hizo y también, cómo usar el aceite de romero para hacer crecer el cabello.

Aceite de romero para hacer crecer el cabello

El aceite de romero es un aceite esencial conocido por sus propiedades antiinflamatorias . Si bien hay poca investigación sobre el crecimiento del cabello, un estudio de 2015 publicado en la revista SkinMED reveló algunos hallazgos interesantes sobre la alopecia androgenética.

Incluso si no tienes alopecia androgénica , aún puedes beneficiarte del aceite de romero para el crecimiento del cabello . El uso de este producto podría ayudar a otras formas de pérdida de cabello provocadas por irritación, suplementos hormonales y folículos pilosos débiles en general debido a la supuesta capacidad del aceite para mejorar ligeramente la circulación y reducir la inflamación.

El aumento de la circulación aumenta el suministro de oxígeno al cuero cabelludo , lo que a su vez puede promover el crecimiento del cabello. Recuerda también que la inflamación puede hacer que el cabello se caiga antes de que llegue al final del ciclo de crecimiento del cabello. Por ello la buena aplicación de este aceite sobre tu cabello puede ser una ayuda para asegurarnos que el pelo mantiene su crecimiento, especialmente si no los hemos cortado y ahora queremos volver a llevarlo largo.

Cómo usar el aceite de romero para el pelo

Primero, debes usar aceite de romero después de lavarte el cabello. Por ejemplo, si te lavas el cabello dos veces por semana, úsalo dos veces por semana después de la ducha. No tienes que enjuagar el aceite después de aplicarlo, pero si eliges enjuagarlo, primero asegúrate de dejarlo reposar en el cuero cabelludo durante al menos 10 minutos. En el caso de que tengas previsto aplicarlo y no enjuagarlo, no es necesario demasiada cantidad. Puedes usar 4 o 5 gotas extendiendo de medios a puntas y después peinar.

Este es un aceite suave de modo que también podrías usarlo sobre el cuero cabelludo en el caso de inflamación. En este caso será bueno aplicarlo tras el lavado del cabello y con el pelo todavía húmedo haciéndote un pequeño masaje. Alternativamente, puedes agregar las gotas a tu champú regular u otros productos para el cabello que masajee directamente en el cuero cabelludo.