Los abrigos de hombre que triunfan este invierno: del clásico al urbano

Este invierno, la elección del abrigo perfecto se debate entre dos grandes corrientes: la elegancia atemporal de los diseños clásicos y la funcionalidad de las propuestas urbanas. Ya sea que busques una pieza sofisticada para elevar cualquier conjunto o una prenda técnica que te acompañe en el día a día, las tendencias actuales ofrecen opciones versátiles que combinan estilo, confort y personalidad. Encontrar el equilibrio entre tradición y modernidad es la clave para acertar con la prenda exterior de la temporada.

¿Qué estilos de abrigo se llevan este invierno?

La moda masculina para esta temporada se define por la convivencia de dos estéticas bien diferenciadas. Por un lado, el estilo clásico se mantiene como un pilar fundamental, mientras que por otro, el estilo urbano gana terreno con prendas que priorizan la comodidad y la funcionalidad sin renunciar al diseño. Si buscas inspiración en las últimas tendencias y modelos destacados, puedes descubrir la colección de abrigos de hombre de Cortefiel, donde encontrarás opciones tanto clásicas como urbanas para este invierno.

El look clásico: una inversión segura

Los abrigos de corte tradicional son una apuesta segura que nunca pasa de moda. Se caracterizan por su elegancia sobria y su capacidad para adaptarse tanto a contextos formales como a looks más casuales.

Tejidos nobles: La lana y la cachemira son los materiales protagonistas, aportando calidez y una caída impecable.

Cortes atemporales: Modelos como el chesterfield o el pea coat siguen siendo referentes de estilo.

Paleta de colores neutra: Tonos como el negro, gris, azul marino y camel dominan esta tendencia, garantizando su versatilidad.

El look urbano: confort para el día a día

Inspirado en la vida en la ciudad y las actividades al aire libre, el estilo urbano se centra en la practicidad y la innovación. Estas prendas están diseñadas para ofrecer la máxima protección y movilidad.

Materiales técnicos: Tejidos impermeables y acolchados ligeros son esenciales para proteger del frío y la lluvia.

Diseños funcionales: Los cortes oversize , las capuchas ajustables y los bolsillos utilitarios son detalles clave.

Modelos destacados: Las parkas, los anoraks y los plumíferos son las prendas estrella de esta corriente.

Cómo elegir el abrigo perfecto para tu estilo

La decisión final depende de tus necesidades y de la imagen que quieras proyectar. Mientras que un abrigo de paño es ideal para la oficina o eventos formales, una parka técnica es la compañera perfecta para los fines de semana.

Característica Abrigo Clásico Abrigo Urbano Modelos Clave Chesterfield, pea coat, gabardina Parka, anorak, plumífero Tejidos Principales Lana, cachemira Materiales técnicos, acolchados Corte Dominante Estructurado, sobrio Oversize , funcional Ocasión de Uso Formal, negocios, eventos Diario, casual, aire libre Detalles de Diseño Solapas amplias, botones vistosos Cremalleras, capuchas, bolsillos

¿Qué hay de nuevo en los abrigos largos y gabardinas?

Aunque son prendas clásicas, este invierno se reinventan con sutiles detalles. Los diseñadores proponen patrones actualizados con solapas ligeramente más amplias o botones llamativos que aportan un toque contemporáneo sin perder la esencia atemporal de la prenda. La gabardina larga sigue siendo un básico indiscutible, perfecta para entretiempo y para crear looks por capas.

¿Qué colores marcan la tendencia en abrigos?

El color juega un papel fundamental a la hora de actualizar el armario de invierno. La influencia de organismos como Pantone es decisiva, ya que el Color del Año suele marcar la pauta cromática de las colecciones de las principales marcas.

¿Cómo influye el color del año en los abrigos?

La elección de un tono específico por parte de Pantone tiene un impacto directo en las propuestas de moda.

Si la paleta es cálida: Tonos como los beige, marrones o terracota se apoderan de los abrigos, transmitiendo una sensación de calidez y sofisticación .

Si la paleta es fría o vibrante: Colores como azules intensos, verdes o incluso lilas dotan a las prendas, especialmente a las de estilo urbano, de una estética moderna y renovada .

Este uso del color permite que tanto los consumidores de gustos clásicos como los más atrevidos puedan incorporar las últimas tendencias a su vestuario, asegurando que su abrigo sea un elemento clave de la temporada.

En definitiva, la temporada de invierno ofrece un amplio abanico de posibilidades para todos los gustos. La clave reside en identificar qué estilo se alinea mejor con tu rutina y personalidad, ya sea la elegancia perdurable de un abrigo de lana o la versatilidad de una parka moderna. La elección de un color de tendencia puede ser el toque final para actualizar tu look.

Al final, el mejor abrigo es aquel que no solo te protege del frío, sino que también refleja quién eres. Invertir en una pieza de calidad, ya sea clásica o urbana, garantiza tener un aliado de estilo durante muchos inviernos, capaz de adaptarse y evolucionar contigo sin perder relevancia.