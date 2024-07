Miquel Travé, a OKDIARIO: «El piragüismo es un deporte cruel»

El palista Miquel Travé se quedó a un suspiro de ganar su primera medalla olímpica en la competición de C-1 de los Juegos Olímpicos. Nada más bajarse de su embarcación reconoció que el piragüismo es «cruel», aunque aseguró que, cuando pase el mal trago, volverá a la carga dentro de cuatro años en los Juegos de Los Ángeles.

«Este deporte es cruel. Es así. No te diría ni injusto ni justo. Al final, el mejor del mundo puede perder. Y el peor del mundo puede ganar. Esta vez me ha tocado bajarme a mí el podio», lamentó a pregunta de OKDIARIO en el Estadio Náutico Vaires-Sur-Marne, donde una penalización de dos segundos le dejó sin medalla.

«Ahora mismo estoy jodido. No es fácil estar tan cerca y que se escape. Pero bueno, este es el juego y hemos venido a jugar. Son cosas del deporte. Hay muchos detalles a controlar y no se puede controlar todo. Unos escasos centímetros me han alejado de la plata al quinto puesto», resumió, aún afectado por el desenlace de la final olímpica.

Travé también sintió el resultado por toda la familia que le acompañaba este lunes en la grada. «Estaba mi familia, mi pareja, mis tíos, mi hermana… La verdad es que tenía mucha gente aquí animando y es una pena que no haya podido salir. Ahora a terminar los Juegos con el kayak cross en tres o cuatro días. Ahí intentaré sacar todo mi rabia y todas mis fuerzas para intentar sacar un buen resultado ahí. Y una vez ahí, una vez pasado terminar la temporada y empezar a preparar Los Ángeles. Me quedo insatisfecho y eso quiere decir que en Los Ángeles voy a ir con más hambre», prometió, dejando claro que volverá a la carga aún más hambriento en el próximo ciclo olímpico.