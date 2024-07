Israel acusa a Irán de estar detrás del sabotaje masivo en Francia antes de los Juegos Olímpicos

El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha acusado este viernes a Irán de estar detrás del sabotaje de los trenes de Francia y avisado de que la «república islámica» está preparando un «atentado» contra la delegación olímpica israelí durante los Juegos Olímpicos de París.

«El sabotaje de la infraestructura ferroviaria en toda Francia antes de los Juegos Olímpicos ha sido planeado y ejecutado bajo la influencia del eje del mal de Irán y del islam radical», ha asegurado este viernes Katz a través de un mensaje en su cuenta de la red social X.

The sabotage of railway infrastructure across France ahead of the @Paris2024 Olympics was planned and executed under the influence of Iran’s axis of evil and radical Islam. As I warned my French counterpart @steph_sejourne this week, based on information held by Israel, Iranians…

