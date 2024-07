Una imagen que duele a toda España: Sara Sorribes se derrumbó tras perder ante Krejcikova

Sara Sorribes no pudo contener las lágrimas tras la derrota ante Barbora Krejcikova en primera ronda de los Juegos Olímpicos. La tenista española comenzó ganando el primer set del partido e ilusionó a toda España con una posible victoria ante la vigente campeona de Wimbledon, pero la checa sacó su orgullo y venció remontando en tres sets por 6-4, 0-6 y 7-6 (2). Después, Sorribes habló ante los canales oficiales de TVE y no pudo evitar emocionarse. Una imagen que duele a todo un país.

La condición de matagigantes de la tenista de Castellón, que afrontó el encuentro con la losa de ocho derrotas en sus últimos partidos, se reflejó en la pista Philippe Chatrier, donde llevó al límite a una de las jugadoras del momento. La checa es la ganadora de Wimbledon y llegó a París con siete victorias seguidas y en la parte alta de la clasificación WTA.

Está acostumbrada a campanadas de este tipo la española, que afrontó el compromiso sin complejo alguno. De hecho, en Tokio 2020 dejó fuera del torneo a la primera del mundo, la ahora retirada Ashley Barty.

Logró Sara Sorribes desquiciar a su rival, que tras perder el primer set protagonizó una reacción contundente e igualó el partido con un 6-0 incontestable. Pero ni aún así decayó la jugadora de Castellón, que esperó su oportunidad. Emergió en el tercer parcial y mantuvo el tipo siempre.

No lo vio claro en la manga definitiva la checa, ganadora de dos Grand Slam y con un currículum envidiable, alejado del que dispone su rival, una jugadora que no da una bola por perdida y que se aferra a sus posibilidades en la cancha. La lucha es la seña de identidad de Sara Sorribes, que no se rindió a pesar de haber perdido los dos encuentros anteriores contra la checa. Cada intento de Krejcikova era respondido por la castellonense, que no se dio por vencida hasta el final.

La checa no encontraba la manera de hacer frente al encuentro, pero al final, en el ‘tie break’, hizo valer su talento. Sara murió en la orilla. La única española inscrita en todas las modalidades del torneo de tenis de París 2024 centra ahora sus objetivos en el dobles con Cristina Bucsa y el mixto, con Marcel Granollers. Krejcikova, campeona olímpica en dobles en Tokio, está en segunda ronda y se enfrentará a la china Xinyu Wang, que venció a la alemana Tamara Korpatsch por 6-2 y 6-1.

Las lágrimas de Sara Sorribes

Nada más acabar el encuentro, Sara Sorribes acudió a zona mixta para hablar con Televisión Española, pero se rompió a llorar dejando una durísima imagen. La tenista castellonense tuvo que esperar varios minutos para estar más tranquila y poder enlazar varias frases. Fue uno de los momentos más duros que nos ha dejado la delegación española hasta la fecha.