Polémica en los Juegos Olímpicos de París, concretamente en lo que se refiere a las retransmisiones televisivas. Y es que Eurosport ha expulsado de la cobertura de los Juegos a Bob Ballard, un veterano comentarista de natación, por un comentario sexista que hizo en directo sobre las nadadoras australianas del 4×100 libre que acabaron consiguiendo la medalla de oro en París: Shayna Jack, Mollie O’Callaghan, Meg Harris y Emma McKeon.

Después de recibir sus medallas de oro, las deportistas abandonaban el escenario del Centro Acuático Olímpico cuando Ballard dijo lo siguiente durante la retransmisión de Eurosport: «Bueno, las mujeres están terminando. Ya saben cómo son las mujeres… dando vueltas, maquillándose». El comentario se hizo rápidamente viral en las redes sociales y recibió mensajes de crítica y repulsa desde todas las esferas.

“Well, the women just finishing up. You know what women are like … hanging around, doing their makeup.” pic.twitter.com/UWYMiiVNpd

La plataforma no no ha dudado. A Eurosport no le ha temblado el pulso y Ballard ha sido inmediatamente fulminado de la cobertura de los Juegos Olímpicos de París. «Durante un segmento de la cobertura de Eurosport de anoche, el comentarista Bob Ballard hizo un comentario inapropiado. Por ese motivo, lo hemos eliminado de nuestra lista de comentaristas con efecto inmediato», se explicaba la cadena en un comunicado.

La rápida reacción de Eurosport para dejar a Ballard fuera de la retransmisión de los Juegos de París ha sido aplaudida en las redes sociales pese a las disculpas del veterano comentarista. «Los comentarios que hice durante la ceremonia de victoria del relevo australiano de estilo libre el sábado han causado cierta ofensa. Nunca fue mi intención molestar o menospreciar a nadie y, si lo hice, pido disculpas. Soy un gran defensor del deporte femenino. Extrañaré muchísimo al equipo de Eurosport y les deseo todo lo mejor para el resto de los Juegos Olímpicos. No se emitirán más comentarios. Gracias», dijo Ballard en su cuenta de X (antes Twitter)..

Pragya Agarwal, profesora de la Universidad de Loughborough, fue una de las figuras que encabezaron las críticas a Ballard en redes sociales. «¿Cuándo aprenderá esta gente?¿Por qué no se les da algún tipo de formación?», escribió. Otros usuarios, algunos de ellos vinculados al mundo de la comunicación, también censuraron su comentario sexista: «Sal de la transmisión y regresa a la década de 1930».

No es la única polémica de los presentes Juegos. Francia ha quedado muy tocada de cara a Occidente tras una incalificable ceremonia woke de apertura en los Juegos Olímpicos de París que culminó con un espectáculo de ‘drag queens’ mofándose del cristianismo. Esta religión sigue siendo la mayoritaria en el país galo y a nadie le hizo ni una pizca de gracia lo acontecido en el río Sena en un acto donde ese colectivo poco o nada tiene que ver. Francia ha enfadado al mundo con esta representación haciendo viral un hashtag #Bastadeofensas y un montaje en el que aparecen los aros olímpicos tapados por una cruz cristiana con un mensaje «Mi fe, no es un juego».

Most of our Olympic posts will be positive, as they should be. But we must call out the bad, too. Things like this remark about Australia’s relay team who had JUST WON GOLD. It rightfully led to this commentator, Bob Ballard, being sacked.

Credit @thelifeoflyds pic.twitter.com/gmC8UJp9tt

— FW (Future Women) (@FutureWomen) July 29, 2024