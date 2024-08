¿Cuándo es la final de fútbol en los Juegos Olímpicos de París 2024?

La selección española olímpica se enfrenta este viernes a Japón en los cuartos de final del torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos. Los de Santi Denia afrontan el primer partido de la fase eliminatoria después de una fase de grupos irregular en la que ganó a Uzbekistán y República Dominicana y perdió contra Egipto finalizado en segunda posición. Ahora se mide al cuadro nipón con la intención de luchar por una medalla y estar en la final de los Juegos Olímpicos tal y como sucedió en Tokio 2020, en el que cayeron en la final en la prórroga ante Brasil.

España afronta este viernes 2 de agosto su primer partido de fase eliminatoria en los Juegos Olímpicos de París. La selección olímpica se enfrentará a Japón en el estadio de Lyon en un partido de cuartos de final que se antoja más complicado de lo pensado ante un cuadro nipón que será una dura piedra en el camino de España camino a la lucha por las medallas. Los de Santi Denia quieren olvidar el mal trago de la derrota contra Egipto que le llevó a perder el primer puesto de grupo.

España inició el campeonato de fútbol como uno de los favoritos al título pero en los tres partidos que ha disputado aún no ha podido mostrar su mejor nivel. Pese a las victorias contra Uzbekistán y República Dominicana el juego no fue el mejor y ante Egipto Santi Denia tiró de rotaciones y los jugadores que habían sido suplentes en los dos primeros partidos no pudieron ante el cuadro egipcio.

Así que España inicia su asalto a las medallas inmerso en dudas y con el claro objetivo de llegar a la final. Para ello, la selección olímpica tendrá que ganar a Japón este viernes 2 de agosto a partir de las 17.00 horas y después se enfrentará al ganador del otro partido de cuartos de final en el que se miden Estados Unidos y Marruecos, que finalizó su grupo por delante de Argentina.

¿Cuándo es la final de fútbol de los Juegos Olímpicos?

La final del torneo de fútbol en los Juegos Olímpicos se disputará el próximo viernes 9 de agosto a las 18.00 horas en el Parque de los Príncipes de París. Un día antes, el jueves 8, se jugará el partido por el bronce en el estadio en el estadio de la Beaujoire, en la ciudad de Nantes.

Estados Unidos, Marruecos, España, Japón, Egipto, Paraguay, Francia y Argentina son las ocho selecciones sub-23 que han logrado clasificarse para la fase final del torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. El cuadro español ya llegó a la final de los pasado Juegos de Tokio en la que cayó ante Brasil en la prórroga.

España buscará firmar un verano de ensueño en el fútbol masculino después de la consecución de la Eurocopa celebrada en Alemania y del campeonato de Europa sub-19 disputado la pasada semana en Irlanda del Norte.

Jueves 8 de agosto

18.00 horas: Fútbol masculino – tercer y cuarto puesto – Estadio Beaujoire de Nantes.

Viernes 9 de agosto

18.00 horas: Fútbol masculino – final – Estadio Parque de los Príncipes de París.

Así está el cuadro de fútbol en los Juegos Olímpicos

Este viernes 2 de agosto se disputan todos los partidos de cuartos de final del fútbol en los Juegos Olímpicos de París 2024. El primer duelo lo disputan en París Marruecos y Estados Unidos (15.00 horas) del que saldrá el ganador del España-Japón que se juega a las 17.00 horas en Lyon. El combinado marroquí amenaza a España con jugadores como Achraf o Abde, que están presentes en la cita.

Por el otro lado del cuadro, Egipto se enfrentará a Paraguay en Marsella (19.00 horas) después de arrebatar a España el primer puesto del grupo. La jornada de cuartos de final la cierran Francia y Argentina, que disputarán el partido estrella de la jornada a partir de las 21.00 horas en Burdeos.

Así está el cuadro

Cuartos de final – Viernes 2 de agosto

Marruecos vs Estados Unidos – 15.00 horas – París.

España vs Japón – 17.00 horas- Lyon.

Egipto vs Paraguay – 19.00 horas – Marsella.

Francia vs Argentina – 21.00 horas – Burdeos.

Semifinales – Martes 6 de agosto

Ganador Marruecos vs Estados Unidos – Ganador España vs Japón.

Ganador Egipto vs Paraguay – Ganador Francia vs Argentina.

Final – Viernes 9 de agosto