Rajadón de Mascherano tras el Argentina-Marruecos de los Juegos Olímpicos: «Nos robaron hasta joyas»

Javier Mascherano, seleccionador de la Albiceleste en los Juegos Olímpicos, rajó como nunca se le había podido escuchar tras un partido tras el Argentina-Marruecos. El partido se reanudó dos horas después por una invasión de campo y por el lanzamiento de petardos a los jugadores sudaméricanos y, además, le anularon el gol que anotaron en el minuto 107 de partido.

«Ayer irrumpieron en nuestra propiedad y nos robaron. Le robaron las cosas a Almada, que le faltó un reloj, anillos, todo… en un entrenamiento en los Juegos Olímpicos. Nos piden credencial para todo pero después pasan estas cosas. Hoy invadieron siete veces el campo y después nos tiraron petardos. Nos dijeron que estaba terminado 2 a 2. Nosotros ni Marruecos queríamos jugarlo», comenzó diciendo el seleccionador argentino en los Juegos Olímpicos.

«Esto es un papelón, nos avisaron que el partido estaba suspendido por seguridad. Son los Juegos Olímpicos, no es un torneo de barrio. Se frenó siete veces el partido por ingreso de gente. En ningún momento se habló del VAR. El sitio oficial de los Juegos Olímpicos lo dio finalizado por 2-2. Yo no quiero que me beneficien pero tampoco tomarnos el pelo como pasó hoy», añadió Mascherano.

«Es el circo más grande que he visto en vida. No tengo explicación para los jugadores de decirles que durante una hora y veinte estuvieron revisando una jugada. No sé qué es lo que pasó. ¿Está en fuera de juego? Déjame seguir los cuatro minutos con el envión que traigo, no me parés el partido para jugar tres minutos después de una hora y media. Un papelón», continuó visiblemente enfadado.

Mascherano no fue el único en explotar

Pero Javier Mascherano no fue el único que explotó tras el partido. Otamendi, capitán de la selección argentina, mantuvo el mismo discurso: «Es un papelón histórico. Nunca pasó algo así. Marruecos no quería jugarlo y nosotros tampoco. Esperamos una hora y cuarenta pero nadie nos decía nada. Te da impotencia porque son los Juegos Olímpicos».

Por otro lado, Messi también explotó en redes sociales tras este escándalo en los Juegos Olímpicos. El astro argentino publicó una imagen en negro en sus historias de Instagram con un escueto «insólito». El jugador del Inter de Miami no se podía creer lo que estaban viendo sus ojos en la cita olímpica celebrada en París.