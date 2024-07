Lo nunca visto: reanudan dos horas después el Argentina-Marruecos de Juegos Olímpicos para anular un gol

El partido entre Argentina y Marruecos del torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos pasará a la historia de este deporte. Ocurrió algo jamás visto en un terreno de juego. El encuentro acabó (o eso se creía, hasta la organización lo creyó) con un resultado de 2-2 con un gol de Argentina en el minuto 106. Sin embargo, dos horas después, cuando ya todos se habían ido del estadio de Saint Etienne (ciudad en la que se jugó el encuentro), el árbitro señaló a las dos selecciones que ese partido de fútbol no se había acabado, que lo que había pasado es que lo había parado por graves incidentes. Aficionados de Marruecos lanzaron un petardo a los futbolistas de Argentina y el partido se suspendió por ese motivo.

Dos horas después de esos incidentes a raíz del gol argentino en el minuto 106 (también saltaron hinchas marroquíes al campo), se reanudó el partido… ¡con la anulación en el VAR de ese gol de Argentina! Fue una escena insólita. Con un campo totalmente vacío, el encuentro entre Argentina y Marruecos volvió a jugarse con una revisión del VAR de ese gol. Y se dieron cuenta de que en esa jugada había fuera de juego, por lo que se anuló el tanto argentino y el partido quedó 1-2. Se jugaron tres minutos más, tiempo en el que no se movió el marcador.

𝐋𝐎 𝐍𝐔𝐍𝐂𝐀 𝐕𝐈𝐒𝐓𝐎 😳 Se disputarán los 3️⃣ 𝗺𝗶𝗻𝘂𝘁𝗼𝘀 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 del Argentina 🆚 Marruecos después de que el colegiado anulara el 2-2 que parecía definitivo 😨 📺 Síguelo a través de #E1 y Max pic.twitter.com/y72LogooeG — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 24, 2024

La escena fue surrealista. El estadio estaba totalmente vacío y los jugadores de Argentina y Marruecos volvieron a saltar al terreno de juego dos horas después de que se acabara. Realmente no se había terminado el partido, sino que el árbitro lo había parado por los incidentes provocados por la afición. Eso no lo sabía ni la web oficial de los Juegos Olímpicos, que daba ya por finalizado el encuentro. Pero no era así.

Los futbolistas saltaron al terreno de juego y lo primero que ocurrió fue que el árbitro del partido -primero de la fase de grupos del torneo olímpico- se fue a la pantalla a ver la acción de ese gol de Argentina en el minuto 106. Comprobó que había fuera de juego, anuló el tanto y el marcador fue de 1-2. Tras ello dio tres minutos de partido en los que no pasó nada. Por lo cual, la victoria fue de Marruecos y no hubo empate en el partido más surrealista que se recuerda en años en el fútbol.

¡¡LOCURA TOTAL!! 🤯🤯🤯 Argentina marca en el 90+16′ tras un rechace del portero y dos palos La Albiceleste 🇦🇷 perdía 0-2 ante Marruecos #Paris2024 pic.twitter.com/ipLUpgH98R — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 24, 2024

Los incidentes en el estadio

La suspensión y todo este lío en el encuentro de fútbol de los Juegos Olímpicos entre Argentina y Marruecos fue provocado por los aficionados de Marruecos, que la liaron desde las gradas. Estos hinchas tiraron petardos a los futbolistas sudamericanos en la que es la primera imagen lamentable de esta cita olímpica.

Pero el petardo de los aficionados de Marruecos no fue el único episodio lamentable del partido, pues en el mismo momento en el que el artefacto era tirado al terreno de juego, varios espontáneos saltaban al césped llevando a cabo una invasión donde los miembros de seguridad no daban podían contener a tanta gente.