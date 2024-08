Brasil destroza el sueño olímpico de España

España se despide del sueño del oro y peleará por el bronce en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Brasil destrozó a la campeona del mundo, en un partido que fue un despropósito español de principio a fin, desde la defensa, al ataque, pasando también por el banquillo. Sin ideas, sin intensidad, sin alma y con la mejor jugadora del mundo –Alexia Putellas– en el banquillo hasta el 80′, la Selección cuajó un partido que pudo entenderse como la segunda parte de la película de los cuartos de final. Si aquella fue mala, esta fue aún peor.

Gabi Portilho hizo lo que quiso con la defensa española, marcó uno, asistió en otro y pudo hacer mucho más daño, pero falló. Fue suficiente para dejar sin oro ni plata a las de Montse Tomé. Paredes en propia, Adriana y Kerolin hicieron el resto de los goles de las canarinhas, mientras que Salma recortó distancias con un doblete.

España tenía una cita con la historia en los Juegos Olímpicos de París 2024. La selección femenina, vigente campeona del mundo y principal favorita para el oro, tenía la oportunidad de meterse en la final. Allí esperaba ya Estados Unidos, tras ganar en la prórroga a Alemania. Al Velodrome de Marsella, las de Montse Tomé llegaban tras una remontada épica ante Colombia.

Después del mal partido ante las cafeteras, salvado tras la entrada en el terreno de juego de Jenni Hermoso, la madrileña era incluida de primeras en el once. No era el único cambio. Revolución total de inicio, con Codina, Eva Navarro y Teresa como novedades, en detrimento, sobre todo, de Alexia Putellas, además de Aleixandri, Guijarro y Athenea.

Se esperaba que los cambios surtiesen algún efecto y mejorasen lo visto ya no sólo ante Colombia, sino a lo largo del campeonato, en el que el equipo ha estado muy alejado de su mejor versión. Pero no. Fue todo lo contrario. Fue un cúmulo de despropósitos que llevaron a España a ir totalmente a la deriva en el partido, superadísimas por Brasil y sin capacidad alguna de reacción.

La canarinha bailó y se aprovechó de la peor versión de España. Estaba complicado empeorar la imagen vista ante Colombia, pero lo hicieron. Las españolas empezaron encajando un gol surrealista en un error claro de Cata Coll y, a partir de ahí, se hundieron. La portera se entretuvo, se vio cercada, trató de abrir el balón y su golpeo se estrelló en Irene Paredes para colarse de rebote en el fondo de la portería.

Tocaba remontar, pero quedaba mucho tiempo por delante. Sin embargo, en ningún momento dio la sensación de que fuese posible. Sin ideas, sin ser capaces de dar tres pases seguidos, de generar peligro real sobre la portería de Lorena y, lo que es peor, concediendo todo lo habido y por haber… España se desdibujó por completo y terminó poniendo fin a una primera parte tétrica de la peor manera posible: con otro gol en contra.

Brasil se puso 0-2 en el añadido y dejaba prácticamente condenada a esta pobre versión de la campeona del mundo. Gabi Portilho, que hizo un auténtico partidazo, aprovechó el enésimo desajuste atrás para poner patas arriba el encuentro, culminando una contra que pilló descolocada a la selección y que la permitió aparecer sola, sin oposición, para hacer el segundo.

No pudo ser peor el final de la primera parte, aunque la segunda no empezó mejor. Los fallos se sucedían, entre Paredes y Codina estuvieron a punto de provocar el tercero y eso llegó a Tomé a quitar a la capitana, que no ha estado ni mucho menos a su nivel durante todo el campeonato. Antes, habían entrado Athenea y Oihane, mientras que Alexia Putellas seguía en el banquillo.

España se hundió ante Brasil

El drama fue mayor aún cuando, tras un pequeño arreón de España, perdió el balón Aitana –de la que tampoco se puede destacar nada en estos Juegos– y provocó una contra en la que llegó el tercero. Cúmulo de errores de las nuestras, puesto que aparecía Codina cerrando sola y no dudaron en aprovecharlo las canarinhas. Un disparo al larguero lo aprovechó Gabi Portilho –como no– para cabecear y Adriana, a la segunda, no perdonara.

Dejaba una imagen desoladora la selección española. En el día marcado en rojo en el calendario desde hace un año, llegaba un descalabro sin precedentes. En los últimos años, no se había visto algo así en una selección que viene de ganar absolutamente todo en el último año y que, en su cita con la historia, han mostrado claros síntomas de hundimiento.

Fueron aplazándolo, consiguiendo ganar ofreciendo muy poco, pero en el momento de la verdad se terminó consumando el fracaso. Sólo la entrada de Alexia Putellas –en el 78′ y con 0-3 en el marcador– cambió algo la cara al partido y a un equipo en el que la doble Balón de Oro es indiscutible y fundamental. Salma hizo el 1-3 y, a falta de cinco minutos, Alexia la estrelló en el larguero. Ahí estaban las únicas opciones de poder remontar, pero se esfumaron con una manaza de Lorena para evitar que España apareciera, por primera vez, en el partido.

De lo que hubiera sido un chut de energía y de fe tremendo para la selección española, se pasó a la desolación total. Oihane se la entregaba a Kerolin, que se iba hacia la portería. Cata, en lugar de salir, retrocedía y le daba todo el espacio del mundo para pensar, permitiendo que la delantera le colase el balón por debajo de las piernas y acabase con toda opción de épica. Salma ponía el 2-4 definitivo cuando terminaban los 15 minutos del eterno descuento.