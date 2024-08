Ana Peleteiro: «Hay que relativizar el resultado, esta noche me voy a tomar un champagne»

Ana Peleteiro atendió a los medios de comunicación en la zona mixta del Stade de France e intentó relativizar su resultado tras terminar sexta en la final de triple salto femenino en los Juegos Olímpicos de París 2024. La atleta española no estuvo fina y se marcha sin una medalla que parecía clara. Una clara decepción para ella y para la delegación española.

«Ha sido una temporada increíble, pero obviamente hoy me hubiese gustado rascar unos centímetros más. El factor lluvia me ha tocado un poco psicológicamente, porque me veía capaz y la pista estaba empapada, no conseguían secarla del todo y tenía un poco de miedo de resbalarme en la tabla y reventarme. Me he quedado muy cerquita. Siempre da coraje, en unos días sacaré un balance positivo, pero ahora mismo estoy triste», comenzó señalando Ana Peleteiro tras quedarse sin medalla en París 2024.

«Me he sentido muy bien, tanto en el calentamiento como al inicio de la competición. Me preparé para empezar la prueba saltando la primera, pero luego la lluvia me ha desconcentrado. No acabé de encontrarme», señaló la atleta española ante los medios.

«Es una competición. No se acaba aquí mi carrera deportiva ni mucho menos. En un abrir y cerrar de ojos estamos en Los Ángeles 2028», valoró Peleteiro.

Peleteiro se quedó sin medalla en París 2024

«La verdad que a nivel físico no me he notado cansada, pero sí que es cierto que ayer no era capaz de dormir. Pasé una noche en vela, lo cual es normal siempre cuando se compite por la tarde, siempre me cuesta muchísimo dormirme. Creo que no llegué a dormir ni una hora, pero es que no me gusta excusarme o sea fue lo mismo para todas y ganó la mejor. No hay excusa que dar», afirmó la española tras quedar sexta en la final de triple salto.

«No soy una persona de saltar mucho en entrenamientos, pero sí que es cierto que esta temporada he hecho bastantes altos por encima de eso y tal vez el esfuerzo hecho desde diciembre del año pasado pues me ha pasado factura. Pero es que físicamente me encuentro bien, he tenido problemas en el isquio, pero hemos llegado bien y he hecho buenas marcas en los entrenos. Estoy un poco disgustada porque sé que estoy para un 14,70», volvió a comentar Peleteiro.

«Da rabia obviamente. Quien no quiere ganar una medalla olímpica cuando sabes perfectamente que estás en tus marcas. Pero es que seguro que el resto que no ha ganado están jodidas. El atletismo es así. Depende solamente de ti. Hay miles de factores que te pueden afectar. Hoy he visto la otra cara de la moneda y eso es la vida, no se acaba aquí. Ahora me voy a ir con mi familia a tomarme un Champagne. Y se acabó. Hay que relativizar las cosas. No me voy a quedar con un mal sabor de boca tras un año que he hecho algo que muy poca gente puede hacer», culminó Ana Peleteiro desde el Stade de France.