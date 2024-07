Carlos Alcaraz es el superviviente español en el cuadro individual de tenis en los Juegos Olímpicos de París y, a su vez, el máximo candidato al oro masculino. En un día marcado por la eliminación de Rafa Nadal ante el otro favorito al título, Novak Djokovic, Alcaraz presentó su candidatura a la victoria global después de superar al potente Tallon Griekspoor (6-1, 7-6) en su primera gran prueba en el torneo. El holandés, pegador contrastado y número 28 del ranking ATP, no pudo con el despliegue físico y tenístico de Carlos, todo potencia y precisión en un momento de confianza que le convierte en imparable, incluso en las situaciones complicadas como la del segundo set, con susto físico incluido.

Griekspoor sufrió una derrota sin paliativos en el primer parcial, maquillada por un notable segundo set, y aunque volverá a verse las caras con Alcaraz el martes, en la competición de dobles en la que el murciano busca la medalla junto a Rafa Nadal, se despide del cuadro individual. Si el oro es el sueño por parejas, en individuales es un objetivo para un tenista inabarcable y que tendrá como rival en octavos al ruso –que compite sin bandera en París 2024– Roman Safiullin. Para llevar ambos encuentros a cabo, Carlos Alcaraz tendrá que confirmar que su estado físico es óptimo, tras ser atendido por el fisio en el segundo set del duelo ante Griekspoor. Por suerte, todo pareció OK tras la intervención del médico.

Descansado tras debutar en individuales y dobles el sábado, Alcaraz demostró su frescura de brazos y piernas en el estreno de la sesión nocturna del lunes en la Philippe Chatrier. Si bien la primera ronda ante el libanés Habib pudo servir de rodaje pero no como test, tener enfrente a Griekspoor, que tuvo contra las cuerdas a Zverev en las mismas instalaciones hace sólo mes y medio, dejaría constancia de las opciones de Carlos en esta edición de los Juegos Olímpicos. Para sorpresa de muy pocos, el español no sólo está listo, si no que como sucediera en Roland Garros y Wimbledon recientemente, parece por momentos a años luz de sus rivales.

Con la derecha en su mejor momento del año y unas piernas que le permiten encontrarla tantas veces como necesite, Alcaraz comandó el partido y gobernó con puño de hierro en un primer set sin historia. Griekspoor, de golpes eminentemente planos, perdió la batalla nada más empezar tras ceder su saque y, a partir de ahí, un sólido Carlos fue aumentando el nivel y llevándose los intercambios, a palo limpio, hasta cerrar con un inapelable 6-1.

Susto y victoria para Alcaraz

Todo muy rápido, en un encuentro más característico de pista rápida que de tierra batida, en el que Alcaraz había puesto tierra de por medio. El segundo set iría por otros derroteros, con el holandés subiendo más a la red y afinando sus golpes planos de derecha, saque y revés. Griekspoor es un gran tenista al que Carlitos había minimizado al máximo, pero que iba a resurgir en los mejores momentos del partido, los que llevaron el encuentro a un justo 4-4 comprobante de la igualdad entre ambos contendientes.

Sumó un juego más Griekspoor, quedándose a sólo uno del set, y el susto se hizo doble con la petición de fisio de Alcaraz, que incluso se marcharía a vestuarios para tratar su pierna derecha. De vuelta, sufriría con pelota de set en contra pero iba a acabar cerrando la puerta al meritorio Tallon con una volea y una dejada magistral. La resolución tenía que darse, por justicia tenística, en el tie-break, pero ahí no hubo historia y Carlos Alcaraz Garfia con su mejor juego de vuelta, asestó el golpe decisivo y ya está en octavos de final de París 2024.