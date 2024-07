Alcaraz cumple con el trámite y debuta con victoria en los Juegos Olímpicos

Carlos Alcaraz se estrena con victoria en los Juegos Olímpicos de París 2024, en una jornada de doble esfuerzo en el que el individual aparecía como trámite que el murciano cumplió con sobriedad. Alcaraz se impuso al libanés Hady Habib, número 276 del ranking ATP, por un claro 6-3, 6-1 en poco más de una hora de juego que le lanza a segunda ronda, donde se encontrará con el ganador del partido entre Tallon Griekspoor y Cameron Norrie, pospuesto debido a la lluvia caída en París en el primer día de los Juegos.

Alcaraz tuvo la suerte –y el caché– de jugar su partido inaugural en la Suzzane Lenglen, una de las dos pistas de Roland Garros con techo retráctil y por ello su encuentro de primera ronda nunca corrió peligro de retraso o suspensión. Su rival, Habib, se mostró combativo, pero el hecho de su clasificación como uno de los tenistas invitados por el país del que procede no hizo que pudiera dar el nivel frente a un Carlos que no forzó la máquina y se dedicó a cumplir con su cometido antes de pasar a pensar en el dobles junto a Nadal, su gran cita de la jornada.

Los errores no forzados condenaron a Habib, que perdió el servicio a las primeras de cambio en el set inicial, dando al número dos del cuadro una ventaja de 3-0 que sabría administrar con madurez. No fue el Alcaraz brillante de otras ocasiones, pero su debut en los Juegos Olímpicos no exigía nada sobrenatural, si no ser correcto y no pasar más tiempo del justo en pista. En algo más de 35 minutos, Carlos cerraba la contienda del primer set por 6-3.

Mismo guión en el segundo set, donde Alcaraz lograba el deseado quiebre de inicio, si bien Habib iba a apretar los dientes en varios juegos, quedándose cerca incluso de devolver la rotura de servicio a todo un campeón de Roland Garros, de vuelta a las instalaciones que le vieron triunfar hace mes y medio. No pudo el libanés dar un paso más en su acecho y Carlos sí rompería de nuevo, duplicando una ventaja que dejaba como resolución inevitable una victoria para España, la primera en el cuadro individual de tenis. Ahora, a pensar en el dobles, donde las cosas apuntan a ser mucho más complicadas para Carlos Alcaraz, aunque a su lado estará Rafa Nadal.